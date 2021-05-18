前年11月警方連日圍堵理工大學內的示威者，油尖旺市民上街「圍魏救趙」，試圖營救被困校園的抗爭者。其中旺角及油麻地一帶有人堵路及縱火，四男一女事後被拘控參與暴動及違反蒙面法等罪。案件原定今日在區域法院開審，女被告一度承認所面對的全部四項控罪，惟代表大狀其後稱她仍未拿定主意，故案件押後讓她考慮清楚。其餘四名男被告否認暴動等罪候審。

被告依序為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（28歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）及大專女生郭凱盈（20歲）。各人共面對一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。

女被告郭凱盈另被控三罪，分別為管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、管有物品意圖損壞或摧毀財產，以及身處非法集結時使用蒙面物品，各罪分別涉及一把多用途鉗、一罐打火機燃料，以及一個半面式防毒面罩。女被告今早表示承認全部四罪。

其餘四名男被告否認暴動，當中黃新民及連潤發另否認蒙面罪，分別涉使用半面式面罩及掛耳式口罩。勞俊坤另被控未能在規定下出示身份證明文件罪，他只承認該罪，案情指他被警員6982截查時，透露沒有攜帶身份證。

案件今早曾作長時間休庭，代表女被告的大狀開庭後指出，休庭期間與控方商討及修訂案情，並與被告家人商討。大狀稱被告對同意控方案情方面有很大困難，似乎今天內未能決定，希望押後聆訊，容許她有更多時間考慮。

法官林偉權指，雖然被告年輕，但在法律上已是成年人，須自己決定答辯，且須在自願及沒受影響下作出決定。林官謂：「面對訴訟嘅係你自己，其他人嘅意見只係意見。」林官稱明白今天不能倉卒繼續進行聆訊，故會給予足夠時間讓被告考慮，希望她可以處理好思緒後再作決定，若情緒不穩，則不宜作出決定。案件押後至本周四再續。

【案件編號：DCCC376/20】

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