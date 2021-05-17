日本疫情急速惡化！目前一都一道兩府五縣進入緊急事態，防治蔓延重點措施更擴大至神奈川等十縣，可以說各大城市與大城市圈都淪陷。最嚴重的大阪府的醫療已經崩潰，不少病人沒法住院。

國際奧委會主席巴赫原擬在5月17日訪問日本，準備與日方商量國內觀眾入場問題，但由於疫情擴大而取消行程，而且焦點已升為能否如期開東京奧運。離奧運開幕日已不足70天，日本民意又顯出反奧運氣氛，《讀賣新聞》5月10日發表最新民調顯示，59%民眾願意如期開奧運。中間與左派媒體民調裏，反奧運民意當然比《讀賣》高，七成以上民意不支持如期開。

日本進入緊急事態府縣急增，政府忙於普及疫苗接種。4月底日本各地方開始打疫苗，因數量有限，故優先給80歲以上的長者與醫療有關人士。但日本民意根本不滿意政府的疫苗計劃，因菅義偉曾經得意洋洋地公佈過今年2月開始打疫苗，已經遲了兩個多月。

緊急事態仍被官僚主義綑綁

那麼，疫苗接種現況如何？借筆者媽媽的例子來介紹現場如何混亂，為何不能普及疫苗吧。筆者媽媽今年89歲，4月中旬收到政府的疫苗接種通知單，說4月26日開始通過電話與互聯網受理接種日期與地點。89歲老人家不懂用互聯網，26日早8點開始打電話，但政府專線一直到晚上都打不通。我幫她打開電腦通過互聯網訂，但受理的網站做得極不方便，當天沒法訂到。隔天終於打通電話，訂到5月14日上午11時10分。鄰居前一天訂到接種頭一天的6日，受理晚一天，接種卻晚一周。

5月14日早，攜媽媽到附近大型醫院接種疫苗。老人家性急，提前一小時到了醫院大門，就看到不少奶奶與爺爺坐在地上等待入場。幸虧那天天氣好，等了一小時後，媽媽與筆者才進到接種會場。進場後先要填健康情況等問卷，服務人員一個一個確認問卷才能進到醫生門診，再量體溫、血壓等才能進到接種現場。

醫院裏頭的老人家都是一對的，有的有老公或老婆陪，有的兒子或孫子陪。不少老人家耳朵有點聾，與醫生或服務人員談話簡直與吵架一樣，還有的哭、有的叫！花了一個多小時才接種好，媽媽幾乎累死的樣子，回到家裏馬上要睡覺休息，至傍晚才醒。醫生與服務人員非常認真，非常有熱情做事，實在佩服他們。但他們在緊急事態宣言裏都得按照平時法規做事，故打一針疫苗都得走平時的囉嗦程序而花這麼長時間。目前日本接種情況僅僅有總人口的3%，只是世界平均9%之三分之一。

這種老人家受苦接種的情形在全國到處可見，長者與醫療人員接種完成要等到8月底。聽到這則新聞的菅義偉不滿地說「為何這麼慢」，接着又說「一天要接種100萬例」！

菅義偉這兩句就證明他一點都不了解國情與民情，也許是為了如期開奧運說謊！接種混亂與菅義偉的兩句又反映在民調。時事通訊社5月7至9日以面對面方式舉行的民調顯示，菅義偉的支持率跌到33%，創了就職以來的最低。

無黨派眾議院議員柿澤未途在臉書指出，官僚或官方人員只能按照法律條例等法規辦事，接種拖拖拉拉的要因就在這裏。如要加速接種，政治要出面以超平時法規來處理。千萬不忘東日本大地震時按照法規拖拖拉拉做事而擴大悲劇之前車之鑑！

說得真對！筆者在這專欄曾經指出過，東京奧運綁住了菅義偉的政治手腳。如今固執地堅持東京奧運如期舉行的菅義偉，其政治生命將在等待巴赫訪日的過程中耗盡。

甘粕代三

日本資深媒體人