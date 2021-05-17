【本報訊】當日消防氣墊因遭欄杆阻擋，未能放上行人路，梁凌杰終墮在氣墊旁的行人路上。消防隊長王仕賢昨認為當時未能即時移除欄杆，是因要顧及消防員的安全，及避免刺激梁的情緒，盡量不會發出聲響。王又稱現時消防只得單一尺寸氣墊，雖不排除外國有較小型氣墊，惟他指較高大的氣墊能提供更強緩衝，死因裁判官高偉雄聞言一度質疑：「墮樓一般過咗六層樓，幾高都冇用。」

王仕賢當日指示隊員在金鐘道打開氣墊，由於他認為不能即時移除阻擋氣墊的鐵欄，故只命人將氣墊盡量貼近欄杆。王於庭上解釋，當時估計需花50分鐘拆除逾7.5米欄杆，才能放入氣墊，但因梁隨時有墮下風險，若只有1至2秒時間讓拆欄的消防員撤離，實不足夠，風險亦很高。王續指，當時不希望有任何因素刺激梁，故亦盡量不會發出聲響、不用無線電通訊及遠離梁的視線範圍；而且欄杆經切割後，鋒利邊緣亦會影響氣墊操作。

指高氣墊緩衝強 遭官質疑

負責打開氣墊的時任消防總隊目陳志堅早前作供表示，案發行人路約闊一米多，他曾意會梁或會墮到行人路上，但當時認為消防員難以安全地拆除欄杆。

消防處現時只有一個尺寸的氣墊，即長7.5米闊5.5米及高2.5米，王仕賢昨指出「氣墊大概合適香港嘅街道」，惟他不排除外國會有較細尺寸的氣墊。王又稱氣墊越大越高，緩衝及保護亦越強，惟裁判官一度質疑，「但墮樓一般過咗六層樓，幾高都冇用㗎啦喎」。

案件編號：CCDI481/19