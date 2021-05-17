【本報訊】前年6月9日，103萬市民參與反送中大遊行，有社民連成員被指越過警方封鎖線後，用肩撞警長胸口，經審訊後被裁定襲警罪成。裁判官劉綺雲昨判刑指，被告當時攤開雙手大叫「出嚟！出嚟」，必然是要求警方開路，其行為會鼓勵他人仿效，破壞社會秩序及公眾安全，須判阻嚇性刑罰，最終判監半年，並拒絕批准他保釋等候上訴。

求情稱日後退黨

控罪指被告謝寄安（26歲，圖）在軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊警長34376伍兆康。辯方昨求情指，被告母親曾因逾期居留而被捕，他得到女警安慰，故對警方沒有負面看法或偏見。今次是個別事件，事發於電光火石間，被告沒有裝備，警員非受重傷，望能輕判。

辯方呈上被告本人、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、港大教授何式凝、東區區議員曾健成等人撰寫的求情信，透露被告日後會退出政黨，以免引起不必要誤會。被告有良好品格，關心基層及弱勢社群，更協助因擺地攤而被食環署票控的七旬老婦，為她籌措罰款。

劉官指當時多人起哄要求警方開路，被告蓄意襲警，攤開雙手大叫「出嚟！出嚟」，目的必然是着警方開路，並非一時衝動。劉官又指，被告所為會鼓勵他人仿效，造成漣漪效應，嚴重破壞社會秩序及公眾安全，且她沒有悔意，故以入獄七個月為量刑起點，考慮她對社會貢獻良多，減刑一個月。

案件編號：ESCC362/20