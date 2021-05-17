【本報訊】大埔一間英語教育中心爆出補習男教師當眾拍攝女童私處醜聞，一名32歲以色列籍教師涉上周六上堂期間，以公仔利誘兩名女童讓他影私處，其中七歲女童拒絕，另一名六歲女童不懂拒絕就範，教師竟在四名學童面前，眾目睽睽下用手機拍女童私處。涉事兩女童家長聞訊後報警，教師涉虐兒案被捕，事件令人譁然，連日在家長群組瘋傳，有人鬧爆涉案教師： 「害群之馬」、「變態」。

現場在太和路15號太和中心蔚藍英語教育中心，記者前日到場了解，教育中心仍有營業，當時約有20多名學生在內補習，數人一班，一名女職員承認警方曾到來調查，「現階段我哋唔可以講啲乜嘢，警察已經嚟做晒嘢，等佢哋畀個定案我哋，我哋冇收埋件事，會同家長正面講。」

調位避CCTV監視

據悉，涉案以色列籍教師現年32歲，人稱「Mr. John」，在教育中心任教英語數年。上周六（15日）下午2時許，班房內有三男兩女學童上英語堂，班房有閉路電視監控教學情況，其間有人要求兩女童調位至天眼拍不到的死角位置。

兩女童依言調位，外籍教師疑即露出色狼真面目，以公仔誘惑七歲女童讓他拍私處，女童拒絕，他即轉向另一名六歲女童埋手，該女童不懂拒絕，被人當眾除下內褲，外籍教師涉用手機拍下女童私處，在場學童莫不目瞪口呆。據知，兩女童事後皆向父母講述遭遇，父母大驚報警。

事件在家長群組瘋傳，「我女話原來佢有叫個妹妹不要脫褲，老師用公仔引誘果（嗰）個妹妹6歲幾，都有話俾（畀）公仔我女，我女話唔要」、「這個老師唔係第一次啦」。亦有家長形容涉案教師是「害群之馬」、「變態」。

女兒在教育中心補習英文的陳女士表示，認識涉事七歲女童的家長，得知該女童被補習教師要求拍私處，她感到匪夷所思，難以理解該教師會做出如此瘋狂行徑，又指七歲女童媽媽更鬧爆涉案教師：「人渣，好眉好貌做出咁嘅嘢」。她稱，七歲女童家長已經向教育中心要求退學。據她所知，事件已嚇怕多名家長，紛紛要求退學。

另一家長潘女士指未聽聞事件，從記者口中得知後大為愕然，「個老師係咪要離職，要改善CCTV要拍到成間（班）房，唔會有死角。」警方表示，本月15日下午5時35分接報，受害女童分別六歲及七歲，上堂期間疑被外籍男子不恰當對待，警方調查後拘捕一名32歲以色列籍男子，案件暫列虐兒跟進。