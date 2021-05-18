自2月26日本港展開疫苗接種計劃以來，周二（18日）已是第82個接種日，而本港的接種總數終突破200萬劑，共約2,010,300劑，當中約有1,193,600人接種第一劑疫苗，而完成第二針人數則有約816,700人。在政府昨日公佈公務員接種疫苗可豁免每兩周檢測下，接種中國科興滅活疫苗人數連續兩日急增，周二有約9,600人接種科興，是5月以來最多，而接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗則只有約16,200人，亦是5月以來新低。

政府晚上公佈的疫苗接種數字，周二共有約25,900人接種疫苗，當中接種首針有約13,000人，而第二針總數為約12,800人。而接種科興的人數連續兩日增加，周二增至約9,600人，是整個5月期間單日最多人接種科興。相反，接種BioNTech呈相反走向，周二僅得約16,200人接種，是自4月29日以來最低。

至於周二仍有約12,200人預約接種疫苗，當中約3,800人預約科興，以及約8,400人預約BioNTech。

單日多6人針後不適送院

另外，多6人在周一接種疫苗後不適送院，全部都是接種BioNTech，當中有3人已經出院，1人留院觀察，另有2人未有遵從醫生勸告自行出院。留院的個案是一名26歲女子，在大埔墟體育館接種第一劑BioNTech後，出現抽搐，5月17日上午11時40分被送往大埔那打素醫院，情況穩定，經治療後須留院觀察。

至於自行出院的兩宗個案，分別為52歲女子，接種第一劑BioNTech後，出現左手及腳麻痺，5月17日下午1時03分被送往大埔那打素醫院，情況穩定；而另一宗則為28歲女子，在界限街體育館接種第二劑BioNTech後出疹，5月17日晚上7時36分被送往廣華醫院後，情況穩定。二人經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

2周多20人針後疑面癱 6打科興

衞生署指，5月3至16日的2周接獲20宗針後疑患貝爾面癱的報告。他們涉及10男10女，年齡介乎24至80歲；其中6人打過科興，14人打過復必泰。專家委員會檢視現有臨床資料後，認為其中11宗需獲得更多臨床資料後，才能評估和總結。

貝爾面癱（暫時一側面部下垂）是常見神經系統問題，大部份患者就算沒有治療，亦可完全康復，而發病3日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。根據港大從醫管局收集的初步資料，在2018、2019及2020年的5月3至16日期間，每年期內的16歲或以上人群，平均有64.3宗貝爾面癱新病例的紀錄。

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