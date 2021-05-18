政府早前推新方案放寬非本地培訓的港人醫生來港，符合指定資格可免執業試註冊，食衞局局長陳肇始今（18日）交代修訂《醫生註冊條例》草案，草案將於本月21日刊憲並提交立法會，下月2日首讀。

新政策未訂立目標人數

食衞局發言人會後表示，現時本港約有1.5萬名醫生，而通過執業試在本港註冊的海外醫生只佔8%，對比90年代本港有四成醫生都是非本地培訓；而在英國、紐西蘭、加拿大和澳洲，其非本地培訓醫生亦分別佔29%至最高42%，但局方未為今次政策訂立人數目標。

惟過往到外國與在外港人醫學生組織溝通時，發現醫科生每年約有百多人，已畢業的亦有千多人，希望今次有明確政策下能吸引他們回港；而制定學院名單後，對於日後本地學生升學亦提供了較清晰目標。

稱內地知名醫學院英文授課

對於市民擔心修例變相引入內地醫生，發言人指，委員會考慮的4大指標包括語言，而本港醫護團隊在專業上的溝通如「寫排板」均以英文為主，故難以想像如醫療課程不是以英語進行的學生能融入本地醫療機構，並獲聘用；惟發言人補充，據了解內地有較知名醫學院有課程以英文作為主要教授語言，故不能因此排除不考慮任何內地醫學院。

最快明年公佈認可醫學資格名單

被問到當局日後會否進一步放寬計劃至所有海外醫生，不局限於香港永久性居民，發言人指法例不是「話改就改」，目前政府立場是只開放給香港永久性居民參與。被問到有關醫生會否5年後離職投身私營市場，局方指未有計劃限制相關醫生5年後的去向。

發言人又指，修例後的機制有多重保障，包括要在認可醫學資格名單、獲得專科資格等，又指在醫管局或衞生署等機構工作的5年間，一如其他員工會有在職評核，形容是要「過五關斬六將」，相信有關醫生的水平不會比本地醫生差。

發言人又指，現時要待立法會通過草案，再成立「特別註冊委員會」開始運作，希望最快在2022年公佈認可醫學資格名單。

發言人重申，委員會成員主要由醫療業界代表組成，屆時考慮學院名單4大指標的比重、審批方式等都會交由委員會決定。

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