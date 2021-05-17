【本報訊】政府首次引用國安法凍結壹傳媒創辦人黎智英的公司財產及股份，引起國際關注。保安局局長李家超昨首開腔交代，並無正面回應凍結資產理據，僅稱充份考慮資料後才決定，又否認與新聞工作有關。對於有傳政府即將取締《蘋果日報》，李指對「個別組織」若有相關法律條文處理便會依法執行，倘涉違法行為絕不姑息。

保安局局長李家超昨出席撲滅罪行委員會會議後見傳媒，多次被追問凍結黎智英資產理據，他指據國安法細則，當保安局局長有合理理由懷疑有關資產屬於危害國安相關罪行的財產，便可發書面通知凍結資產，「我係充份考慮咗我掌握咗嘅資料作決定」，強調危害國安屬嚴重罪行，政府必然嚴厲執法。他又稱作出凍結通知後，有關人士不能處理有關資產，資產細節亦不會公開。

否認與新聞工作有關

對於凍結未被定罪人士資產會否違反《基本法》對私有產權保障，李稱國際組織財務行動小組要求各地政府凍結犯罪得益，「呢一個同私有財產係冇關係」。至於細則下「合理理由」基礎是甚麼，李沒正面回應，僅指案件已進入司法程序，不宜討論細節。他又否認凍結黎資產與新聞工作有關，重申只是處理不法行為。

對於政府會否取締《蘋果》，李指對某些「個別組織」，當局如有相關法律條文處理，就會依法執行，「個別媒體嘅運作，係佢個別媒體運作嘅事情」，但指一旦涉違法行為，當局會用法律所賦予的權力嚴厲打擊，絕不姑息。

記協斥以國安法針對異己

受凍資事件影響，壹傳媒昨上午9時正起停牌，待刊發聲明。壹傳媒停牌前股價報0.186元。證券公司安里控股主席黃偉康指壹傳媒主動停牌做法正常。對於能否短期內復牌，他稱港交所（388）及證監會一般不會阻撓上市公司復牌，否則做法會影響香港國際金融中心地位。壹傳媒行政總裁張劍虹早前指，黎智英私人資產被凍結，與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果》運作絕不受影響。

記協主席楊健興指，事件反映國安法及實施細則透明度近乎零，令包括媒體在內的商業機構擔心隨時因被指涉國安法而被凍產。他批評政府用國安法作武器，針對不喜歡的媒體。他又相信政府會用盡法例內的權力，難估計政府再有甚麼極端手段對付異己。

浸大新聞系高級講師呂秉權指，國安法案件在訊息披露上較一般法律隱秘性高，國安法性質讓政府有很大權力，視乎當局如何運用。呂又認為取締《蘋果》與否最終視乎北京定性，指官媒曾定性《蘋果》為「政治集團」，但「去到幾盡，要睇最後拍板」。他又指7月1日是中共黨慶百年和國安法一周年，「七一係一個關鍵日子」。

警方國安處首任處長蔡展鵬日前爆出光顧無牌按摩店醜聞，有記者追問會否撤換蔡。李回應指調查前不宜評論，又反指記者問題已有「揣測性自我判斷」。