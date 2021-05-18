逾百名民主派區選候選人前年11.2在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及懷疑汽油彈半製成品、易燃液體等，並拘控四男一女。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件於區域法院續審。當日便裝、蒙面、沒展示委任證的其中一名爆門警員今日解釋不掛委任證的原因，揚言若掛出委任證，會令犯人容易襲擊警員，亦會阻礙掃蕩工作。

當日到涉案單位爆門、獲法庭頒令匿名的的刑事情報科警員SO1繼續接受辯方盤問。SO1聲稱在單位門外聞到汽油味，當時已意會到單位內有汽油彈，亦有可能單位內有人已點著汽油彈。

警聲稱戴口罩為防吸入粉塵 盤問下終認也為了保密身份

辯方質疑，如SO1爆門，屋內或有人向警方掟汽油彈，質疑：「當時你都照講『警察開門』咁呀？會唔會驚動屋內有人向你掟汽油彈呀？」SO1稱同意有此可能。辯方指出，SO1根本從來沒有表露身份，開門前亦沒叫過「警察開門」。SO1不同意。

另外，他昨日供稱破門一刻前才戴上口罩，並稱是只因怕破門時吸入揚起的粉塵。辯方問他戴口罩的其中一個原因是否也為了將自己身份保密， SO1稱：「呢個都係其中一個考慮因素。」辯方聞言直指：「直接啲啦警員，呢個（身份保密）係目的之一。」SO1同意。

辯方亦就當日的行動前SO1上司的訓示作出盤問。SO1稱當日收到訓示，上司要求留意一名叫「鄭」的男子，SO1並收到有鄭容貌的相片。上司指鄭可能牽涉一宗在灣仔一帶地方管有攻擊性武器的罪案。他稱對於有刑事情報科人員在附近監視單位、以至有Ｏ記同袍在附近，一槪不知。

未有交代上司訓示詳情 官：有冇咁神秘？人都拉晒啦？

辯方問，當日SO1到目標單位，是否想去尋找鄭姓首被告？SO1不同意，指他有機會有份參與案件，「亦有機會係受害人、亦可能係其他嘢」。法官葉佐文聞言不解問：「點解要你哋自己推敲？訓示冇講？」SO1指他的職責只是當見到相中人便上報，訓示中亦沒提及涉案單位。

葉官繼續疑惑謂：「主控呀，有冇咁神秘？個行動都完咗咁耐，人都拉晒啦？我唔明個保密性點解咁耐。係咪唔講得嘅呢？」主控稱他沒有反對辯方提問，辯方大狀則指：「我問咗呀，佢（SO1）唔答啫。」葉官遂向SO1稱：「不如你講成個訓示啦？」

SO1遂指，當日由高級督察張宏志作訓示，內容是「留意一宗喺灣仔一帶地方嘅一宗藏有攻擊性武器罪案，同埋留意一名中國藉男子鄭錦輝，並派發咗佢嘅相片。就係咁多。」SO1指，訓示中沒有提到鄭錦輝即首被告是目標人物、疑犯抑或證人。

警自言爆門前並無拍門 官問：咁有冇撳鐘呀？

辯方質疑，如果鄭不是疑犯，何需破門，「警察上門搵人，唔係單單都破門㗎嘛？」SO1同意當日的破門工具是重型工具，並非隨身攜帶，而當時爆門前並無拍門。葉官又問：「咁你有冇撳鐘呀？」SO1稱沒有，說完「警察開門」後隨即撞門。葉官此時稱：「其實聽完個briefing，我都聽唔出個單位同行動有咩關係。」

主控覆問時，SO1澄清上司只是訓示需留意首被告有否在灣仔一帶出現。當日下午3時要求協助破門進入涉案單位前，並不知道行動單位。至於破門前為何為要大叫「警察開門」，SO1解釋「因為我知道將會執行職務」。

主控又問他當時沒有掛出委任證，那麼他昨日供稱掛委任證會「阻住執行職務」是甚麼意思，主控更一度提出數個選項，葉官聞言阻止主控謂：「你畀佢自己講啦，好嘛？」

供稱有些爆門工具不需接觸門身 官：點樣可以遠距離整開道門？

SO1回應稱，因掃蕩期間有機會跑動或做出翻動動作，例如「掀起啲嘢、摷嘢」，而懸掛式委任證有機會撞到手部或其他物件，阻礙他的掃蕩速度。另外，亦有機會犯人突然在面前出現，「掛委任證嘅方式，有機會成為犯人襲擊我嘅一種方式。佢可以拉扯我個委任證，從而令我呼吸困難。」

SO1再指，破門一刻沒有戴上委任證，是因破門時「動作好大」。法官追問爆門由多少人負責、又由誰操作工具。SO1回應指4人分別拿著不同工具，有些工具不需要接觸該門。葉官不解：「點樣可以遠距離整開道門？」SO1重申：「閣下，個工具係咪一定要披露？」及後他僅稱各人有分工。

SO3今午則供稱，當日爆門後亦有到下層掃蕩，在2樓一個餐廳男廁內，看見一名O記警員「睇住一個縮喺廁格的男子」，該男子衣著與通訊機中的所指的其中一名男子衣著脗合，身穿黑色衫褲及拖鞋。SO3其後拘捕該男子、即本案第三被告邱健威。

警拒交代通訊機是一人一機抑或四人共用指涉及行動細節 官不同意

而SO4則指，當日破門後「快速睇一轉」，發現屋內無人，他遂留守現場。其後有O記同事5820到來接管現場，他沒有協助搜捕疑犯，亦沒有觸碰過現場物品。

盤問時，辯方問SO4通訊機是一人一部、抑或只得一部供四人一齊收聽？SO4一度稱：「呢個涉及行動細節……」葉官打斷SO4作供稱：「梗係唔係（行動細節）啦！問你係咪一人一部之嘛！」辯方亦稱不是問通訊機牌子及型號，SO4終回應指行動通訊機一人一部。

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。審訊本周四再續。

【案件編號：DCCC97/20】

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