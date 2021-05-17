【本報訊】隨着5G通訊服務日趨普及，消委會接獲投訴亦上升，今年首四個月接獲涉及5G服務的投訴達27宗，比去年同期的12宗激增1.25倍。有消費者轉用較昂貴的5G計劃後，電訊商的網絡覆蓋及穩定性欠理想，反而另一電訊商的4G網絡比該電訊商的5G更為順暢；另有打着5G旗號的雙卡手機實際只支援單卡5G，令消費者覺得有失實之嫌。

偏僻地區4G更順暢

有投訴人購買新款5G手機，被電訊商游說轉用月費198元的5G計劃，聲稱覆蓋率達全港九成。居住較偏僻位置的投訴人在職員確認其住址訊號接收沒有問題後簽約，惟投訴人發現在家中使用手機上網時，連線速度緩慢，往往只有1Mbps，相反使用另一電訊商的手機4G網絡更為順暢。投訴人質疑電訊商5G網絡的可靠性，要求轉台，但被要求付清餘下合約費用4,554元，投訴人向消委會求助後，電訊商安排取消投訴人的合約及調整費用。

另有投訴人購買新推出的5G雙卡手機，並將服務計劃升至5G，發現手機只能單卡運行5G，無法在雙SIM卡模式下使用。投訴人不滿電訊商並沒有提及該雙卡手機只支援單卡運行5G，及認為產品聲稱失實，向消委會求助，投訴人接納電訊商建議將合約回復至4G計劃。消委會提醒消費者轉用5G前，要先向電訊商查詢網絡覆蓋範圍及相應服務計劃。