影響18萬公務員是否有人工加的薪酬趨勢調查出爐，在疫情持續下，高層公務員今年可能要減薪2.04%，中層則減0.54%，低層減0.68%。

薪酬趨勢調查委員會發表報告，依據過去一年逾百間公司的僱員薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的加薪幅度為 -1%、0.49% 及0.48% ，政府計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪額，今年高、中及低層公務員的遞增薪額分別為1.26%、1.35%及2.3%，由於政府前年起已為遞增薪額設封頂機制，因此今年只需分別扣減1.04%、1.03%及1.16%，經扣減後，薪酬趨勢淨指標為高層-2.04%、中層及低層分別為-0.54%及-0.68%。

去年全體公務員凍薪

政府通常會依據薪酬趨勢淨指標而調整公務員薪酬，但最終需由行政會議決定，過往有8個年度曾調整淨指標。如2017年，扣除遞增薪點後，當年低、中、高層公務員薪酬趨勢淨指標僅1.82%、2.44%及1.38%，引起多個公務員團體不滿，行會決定在淨指標上再加薪0.5%，額外涉款約11億元。去年雖然高、中及低層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為1.68%、1.98%及1.15%，但最後政府決定全體公務員凍薪。

委員會下周會開會審核報告，若獲職方代表確認，再交由行政會議拍板及立法會審批，薪酬調整可追溯至今年4月1日起生效。首長級官員一般會跟隨高級公務員加薪幅度調薪。

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