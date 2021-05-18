前年聖誕市民於多個商場發起「和你Shop」活動，引來防暴警衝入商場截查年輕人及驅散人群。其中七名男女被指當晚在九龍灣德福廣場參與非法集結，案件今日在觀塘裁判法院開審。辯方質疑警方當日在商場外隔着玻璃門，向商場內的人士舉旗及警告，商場內的人根本看不到。作供的警長亦承認，當日商場內聚集人群中，可能包括慶祝聖誕的途人。另有警員稱在進入商場驅散前，不知商場內發生的事。

四男三女被告依次是送貨員符致安（28歲）、無業男廖林鈞（23歲）、女學生梁茵琳（18歲）、女學生林依汶（18歲）、陳姓女學生（17歲）、李姓男生（17歲）及運輸工人劉家浩（23歲），全部被控兩項參與非法集結及兩項交替性質的明知而參與未經批准集結罪。

商場保安經理指當日相安無事

德福廣場商場保安經理朱家培今出庭作供，指當日從網上消息獲知商場將有公眾活動，於是額外派出3名保安於港鐵站出入口位置站崗。惟他在辯方盤問下稱，現已記不起當日警方到達商場平台及進入商場時是否有爭拗或破壞事件，但指當日活動整體秩序良好，相安無事。

警長51369楊偉德（譯音）則供稱，案發時隸屬東九龍總區第二梯隊，當日身穿防暴裝執勤。約於晚上8時，小隊指揮官高級督察賴頌文指示他向商場內約100人展示藍旗並發出口頭警告，至9時進入商場驅散，並追捕奔跑人士，其後截獲10男6女，其中6人因非法集結被捕。

辯方大律師盤問時質疑，警方當時身處商場外，隔着玻璃門向商場內的人士舉旗及警告，商場內的人可能沒有接收到有關警告。警長則指因為是隔著玻璃門，「相信睇到」，但「唔肯定」聽到。警長亦同意未能了解被告在警方進入商場前做過甚麼。

辯方指出，警長曾稱「照拉，帶晒返差館」，警長不同意，但同意聲稱他所見到商場內的100人，有可能包括慶祝聖誕的途人。

警員認當日是無差別驅散

警員33624方武（譯音）供稱，當日奉命進行高姿態巡邏，至晚上9時進入商場，看見有很多人奔跑。警方在敏華餐廳設立防線，警員12373截停其中兩人，其中首被告指約了次被告行街，看見有人遊行示威，好奇之下才參與。

方接受盤問時指，當日是「唔喺舖頭嘅人便作驅散」，大律師再問驅散是否「無差別」的驅散，警員同意。方指上級要求在商場平台高姿態巡邏，目的為防止非法集結，但在9時警方進入商場前，他並不清楚商場內發生的事。

他同意由於相隔一段距離及店舖遮蓋視線，難以看到商場內情況。大律師指，警方進入商場後，看見很多人奔跑，是因為他們見到防暴警而「嚇親」，警員則稱「我唔係佢哋，唔可以作猜測」。

裁判官莫子聰及後向方澄清，其口中的「唔喺舖頭嘅人便作驅散」的意思，方解釋指警方當日沒有進入商舖內進行驅散。

【案件編號：KTCC1146/20】

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