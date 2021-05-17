【獄中來鴻】高牆內外的分野越趨模糊，送暖亦然，來自高牆內的暖意，足以激勵牆外香港人的心田。壹傳媒創辦人黎智英獄中以英文撰寫家書，談牆內的工作，雖然只是黏貼信封的手作，卻發現很快樂，因為能從中操練靈性。

其實不少讀者都曾透過來鴻鼓勵牆內手足，雖然失去自由，但仍要努力修煉，更要裝備自己，好繼續保存志氣，以仰望那一天我們重享自由黎明到來的重聚。

中文譯本

我現時的工作是摺叠及黏貼出一個個啡色信封。自從小時候當童工以後，我已沒有再做過任何手工工作。我發現這種手作原來很快樂，有助我的靈性修煉。現在終於知道，為甚麼修道院的僧侶必須做手作，畢竟人之所以為人，肉體與靈魂皆不可或缺，我們要成為天主真正的門徒，兩者均缺一不可。

黎智英赤柱監獄獄中家書

香港•2021年5月

送暖高牆

感謝創立《蘋果》

黎智英先生：

謝謝你為香港做的一切，也謝謝你創立蘋果日報，我們會繼續支持蘋果日報，直至我們再沒有機會看到！希望你身體健康，早日可以和家人團聚。

Regards,

Shirley Hau

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送暖高牆逢周一至五刊出