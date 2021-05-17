【本報訊】前年11月區議會選舉前夕，民建聯北區區議員姚銘的辦事處接連被人縱火，事後14歲少年在附近被捕，警誡下承認貪玩犯案。少年早前承認兩項縱火罪，區域法院法官練錦鴻昨判刑指少年犯案有政治取向，一度稱每罪適合判監三年，其後稱他受人慫恿，判入勞教中心。

辯方望輕判照顧病母

辯方昨指，現已15歲的被告獲家人及師長支持更生，望輕判讓他盡快恢復學業及返家照顧患精神病的母親。練官判刑指，被告在某政黨議員辦事處外破壞，行動有一定政治色彩。當時香港政局動盪，有人基於難以自圓其說的理由，以為違法可以達義，暴力及破壞可迫使政府屈服。這種不成熟，只求破壞不思建設的行為，只會為大眾帶來不便，加深意見對立者分歧。

練官指，年輕人往往未深思熟慮，受學者、政客、自認為「時代的代言人」及在媒體上揚旗吶喊的人慫恿而犯罪。練官續指，雖然被告年輕，但報告顯示他能明白及分析事理，心智成熟，明言年輕不能作為辯護或求情理由。練官指考慮案情，每罪適合判監三年，惟判刑亦要協助被告更生，但判感化又會過份偏重其個人福祉。練官謂考慮到被告確受他人慫恿，判勞教中心可培養他的守法意識，做個合理及成熟的人。被告就兩罪須賠償共7,750元，若交不出須坐監一個月代替。

同案社工系大專生李欣樺早前缺席聆訊，已被頒令通緝。

案件編號：DCCC627/20