【本報訊】再多一宗接種疫苗後死亡個案，涉及一名50歲男子，他離世前13日、即本月3日在社區接種中心接種第二劑科興疫苗。醫管局資料稱死者的病歷無資料，即無長期病患史，初步診斷死因為腦幹出血。衞生署指，初步臨床評估認為其死亡與疫苗無關，已向死因裁判官呈報個案。本港累計接種疫苗後死亡個案增至34宗，當中24人打科興，10人打復必泰。

外傭打第一針即日昏迷

另外，再有外傭接種疫苗後送院搶救，昨午5時許，一名外傭於黃大仙東頭邨祥東樓一單位內昏迷，僱主報警，救護員將她送往伊利沙伯醫院搶救。據知，該名斯里蘭卡籍外傭24歲，近月來港在東頭邨上址工作，昨午3時到何文田體育館社區疫苗接種中心注射復必泰第一針，返住所不久後感不適。

本港至今約1,180,400人已接種第一劑疫苗，約803,800人已接種第二劑。前日共有四宗注射後送院個案，兩人已出院，兩人留院觀察，其中一名53歲女子在天暉路體育館社區接種中心注射第一劑科興後感胸口不適及暈眩，送往天水圍醫院留院觀察。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，港大正審視接種後出現輕微副作用個案數據，包括出紅疹、發燒和頭暈等，料研究最快下月底完成。