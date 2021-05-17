今時今日，不要再說甚麼七年之癢是婚姻重大危機了。現在離婚率偏高的，不是婚後最初幾年，便是相處幾十年的老夫老妻，又以後者的情況特別嚴重。美國近年總離婚率趨下降，像蓋茨和梅琳達這些50歲以上的灰髮族仳離（gray divorce），卻反其道而行，離婚率較1990年代翻了整整一倍。

子女離巢完成使命

根據美國婚姻急救專家爾夫蘭德的分析，灰髮族離婚之所以一枝獨秀，其中一個主因是到了他們這個年紀，早已不愁兩餐，「對於所謂快樂，也變得越來越挑剔，不易妥協」，蓋茨和梅琳達的分開成本，只不過是13位數字的財富中少了一個零的概念而已。

另一個常常談到原因是「空巢症候群」，即夫妻到了50歲以後，不但早已沒有了浪漫同激情，當仔大女大後，連養兒育女的共同使命也完成了，婚姻頓失維繫的理由，這正好解釋了為何蓋茨和梅琳達會選擇待幼女18歲成年後分手。

蓋茨去年退出微軟和巴郡董事會，便是想與梅琳達在慈善基金會內重新尋找新的共同使命。可是二人最終卻發現，彼此在慈善理念上也是南轅北轍，蓋茨重視的氣候變化和醫療，梅琳達卻想在女權上發聲。當沒有甚麼負擔，大家思想又越走越遠，何不好聚好散？

《時代》雜誌