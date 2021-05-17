【本報訊】兩名年僅15歲中學生疑貪圖利潤，鋌而走險化身製毒師，以及利用住所儲存及分銷毒品。警方前日拘捕二人，同時拘捕一名18歲大專生及一名26歲銷售員，分別涉嫌製毒及販毒。警方行動中撿獲市值約1,370萬元毒品，被捕少年則只收取數千至一萬元報酬。

警撿21公斤K仔

警方接獲情報指一個由黑幫操控，活躍東九龍的販毒集團，利用青少年在區內製毒及販毒。警方上周六傍晚搗破新蒲崗景福街114號工廈單位內的製毒工場及分銷中心，撿獲約4.5公斤懷疑K仔結晶粉狀半製成品、39支液態K仔，約重21公斤，市值約1,370萬港元，同時檢獲包裝工具，包括電子磅、膠袋、熱風機、含殘餘毒品的煮食煲等。

警方昨早在全港搜查多個單位，拘捕四名男子，包括兩名15歲中三學生、一名18歲職訓局學生及一名26歲報稱銷售員男子。警方指，兩名15歲學生分別被販毒集團利用在工場製毒，及將住所用作毒品儲存及分銷中心，18歲大專生則被利用以身份證租用單位作製毒工場，部份被捕人有三合會背景，不排除更多人被捕。

警方指疫情下學生毋須上學，毒販看準機會唆擺及以金錢誘惑青少年「搵快錢」，青少年參與嚴重毒品案亦有上升趨勢，販毒集團近年開始利用學生或剛成年人士擔當製毒、分銷、包裝及招募人手等重要角色。販運及製造危險藥物一經定罪，最高可被判罰500萬元及終身監禁。