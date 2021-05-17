【本報訊】前年7.21白衣人在元朗西鐵站無差別傷人，同月27日市民發起「光復元朗」遊行抗議。當日一名退休漢被指以刀刺傷男途人，事後聲稱攜刀是為了清理連儂牆，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監兩個月。他不服定罪與刑罰提出上訴，代表大狀陳文慧昨指，當日《蘋果日報》記者早已「伏喺度」拍攝，途人對被告出言攻擊的內容更全屬誣衊，反映事主也可能講大話「造新聞」，惟暫委法官游德康質疑說法。案件押後宣判。

稱《蘋果》埋伏拍攝

上訴人曾遠全（69歲）原本被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他前年7月27日在元朗廣場外行人天橋上襲擊謝姓男子。

陳文慧昨代表上訴人陳詞指，《蘋果》記者和途人當日早已分別「伏喺度」和「set晒機」。事主及後接受《蘋果》記者訪問時，又揭起上衣展示傷口，惟上衣絲毫無損，其表現亦未如他自稱般驚慌。事主出庭作供更出現兩個版本，原審裁判官葉啓亮卻沒有好好處理。

陳續指，在場數名途人出言誣衊上訴人，指他欲以刀斬人、偷拍過裙底等，反映事主等控方證人所說的也非事實。

游官質疑陳文慧的說法，反問她是否意指沒有上庭宣誓作供及接受辯方盤問的途人說謊，就代表控方證人也是說謊。陳謂以當時環境而言，事主絕對有可能「造新聞」。游官聞言反駁：「亦有可能唔係。」

陳又指，案發正值元朗7.21事件後一周，同日元朗亦發生暴動。她指當時發生連串社會事件，充斥誇張失實的假新聞，故今次事件「都可以係揑造出嚟嘅假新聞」。

律政司則回應指，本案控罪並非藏有攻擊性武器，故被告為何帶刀到現場不是重點。此外，醫生證供也表明事主肚皮的是擦傷不是割傷，故即使衣服無破爛亦不影響證供可信性。

陳文慧曾被質疑在fb多番發表不當言論，包括公開評論區諾軒在大聲公襲警案中的行為、辱罵法官「衰過狗」等。

案件編號：HCMA276/20