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教聯會副主席鄧飛日前話，一人一票先至公平公正係「民主迷思」，係要假設「每個人智商都是一樣的」、「所有人都是理性的」及「每個人都能預測未來情況」；而呢種「迷思」似乎令遠在赤柱收押所嘅林卓廷都「嚇親」，話同為中大政政系嘅區諾軒、岑敖暉同佢自己「肯定就高攀唔起」。

阿廷笑指鄧飛放風冇普選

日前宣佈「封咪」嘅資深傳媒人李慧玲噚日去咗探望因民主派初選案還柙嘅民主黨林卓廷，李話阿廷精神奕奕，運動量充足，手臂又成座「獅子山」，大讚佢時事觸角仲好敏銳。

據知阿廷就同佢講，同樣係中大政政系畢業嘅鄧飛日前嘅「政治偉論」，叫李慧玲問吓鄧飛，「叫佢話畀大家知呢種民主理論究竟來自邊門邊派邊位民主大師？等我呢啲在囚人士都學吓新嘢！」

阿廷仲話，「中大政政系都做唔到人人智商一樣」，指建制派嘅陳克勤、梁美芬雖然都係中大政政系，「可能智商一樣，都係忠誠的乜乜物物」；但係赤柱收押所入面，同屬中大政政系嘅區諾軒、岑敖暉及他「肯定就高攀唔起」。

阿廷話，鄧飛嘅講法係「通水」畀港人知係永遠冇普選，仲話聽日林鄭喺行會可能會話鄧飛「抹黑、別有用心、勾結外國勢力」。

李慧玲讚阿廷有棟篤笑潛質，而阿廷就話最希望令香港人「少一點愁眉苦面，多一點嘻嘻哈哈」。

李八方