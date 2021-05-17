【本報訊】港版國安法陰霾籠罩《蘋果日報》之際，近日有本報員工接到來電顯示為「+852」字頭、操普通話聲稱來自國安公署的來電，對方能叫出其全名和部份身份證號碼，指其涉國安案件要求到指定地點助查。據了解，今次並非首次有員工收到類似電話。

被要求到維景辦公室助查

有本報員工昨接到顯示為「+852」的來電，當時手機已彈出警告指該電話或來自境外，接聽後對方為操普通話男子，能叫出其全名和身份證號碼最後四個字，自稱來自「國安公署」，指該員工涉國安案，再不處理便會「很麻煩」，惟未有提及他在本報的工作。對方要求該員工在指定時間到國安公署位於銅鑼灣維景酒店的辦公室協助調查，惟追問下對方未有交代職銜等資料，員工認為涉詐騙，於是掛斷電話。據了解，今次並非首次有員工收到類似電話。

警方稱絕大部份「+852」字頭的電話均為海外撥打的詐騙電話，提醒如有人自稱執法人員或政府機構職員，以不同理由指示交出個人資料及財產，應主動查證及核實資料，切勿向陌生人透露個人資料。去年警方接獲15宗涉利用國安法的電話騙案，其中一名65歲女子收到電騙，騙徒聲稱事主違反國安法，要交出金錢以示清白，受害人於是提供網上理財戶口資料，被騙徒從戶口轉走約220萬元。受害人報警求助，警方成功截取當中10萬元，惟暫未有人被捕。