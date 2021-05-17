【本報訊】香港公務員近日完成宣誓、簽署聲明擁護《基本法》及效忠特別行政區的安排，立會上周亦通過涉及區議員宣誓條例草案。港澳辦發言人認為，此舉標誌涵蓋特首、政治委任官員、公務員、行會成員、立法會議員、各級法院法官、其他司法人員以及區議員在內、較為系統的香港公職人員宣誓效忠制度已經建立並實施，屬香港特區政權建設的重要里程碑。

研擴至資助機構員工安排

公務員事務局局長聶德權昨出席公務員及資助機構員工事務委員會會議時稱，公務員宣誓後，其他政府部門正商討資助機構員工宣誓安排。

港澳辦發言人昨發表談話指，高興看到17萬名政府公務員簽署聲明及完成宣誓，認為此舉充份說明絕大多數公務員擁護一國兩制方針、遵守香港特區憲制秩序、維護憲法和《基本法》權威，形容要為他們「點讚」。

發言人又批評，自修例風波以來，極少數「反中亂港」分子利用制度漏洞混入公務員隊伍，以「政治中立」為幌子，濫用職權支持或包庇「港獨」、「黑暴」及「攬炒」活動，嚴重衝擊國家安全和香港繁榮穩定、相信「完善」宣誓效忠的制度，清晰劃出從政者不可逾越政治底線，有力強化「愛國愛港者治港」政治規矩。