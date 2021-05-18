男警調查銀行櫃員機盜竊案時，涉在調查報告中訛稱事主不願錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致警方一度結案，幸事主不時致電警署追問案件調查進度，最終東窗事發。男警被控三項偽造文件及一項在公職中行為失當罪，今日自辯時一邊指工作壓力大，曾要求調離刑偵重做「行咇」巡警；一邊又聲稱要為事業鋪路，對每宗案件均用心調查。他辯稱從同事處收到一張紙，指有受害人已獲銀行退款，他錯誤以為該受害人必定是櫃員機盜竊案事主，直認自己不夠謹慎，強調：「如果我打電話澄清，就唔會發生咁多事。」

被告警員13322歐陽燊（28歲）自辯時稱，他於2011年加入警隊，曾駐守軍裝巡邏小隊，2016年4月接受刑事偵查課程訓練約兩個月，同年9月調往灣仔刑事調查第8隊，11月調至同區刑事調查第9隊，至2017年10月調回軍裝巡邏小隊。

被告續稱，他調往刑事調查隊後因工時過長，要逾時工作，無論身體及情緒均開始應付不來。他身為調查員，需要負責不同調查工作，例如需要為報案人錄取口供、在現場拍照、到不同政府部門找可疑人資料、向法庭申請搜查令及拘捕令、為被捕疑犯打指模等程序，放假亦需處理工作。

查案工作繁重望調回巡邏小隊陪家人

他坦言當時希望能調回巡邏小隊，以便收工時間能顧家，花多點時間陪家人，故在2017年7月向時任總督察提出調回軍裝巡邏小隊。

被告同意，他於2017年2月成為櫃員機盜竊案的調查警員。及至同年4月6日，他當日需要當值，陪同一名印尼傳繹員處理其他案件後返回辦公室，發現一張宇條，上寫有「theft，有人交咗銀行，退回victim，返工唔畀154」，紙上沒提及案件檔案編號，遂詢問主管助理，助理稱同日接獲一名女子來電，稱銀行已退還現金，但拒絕再回警署錄取口供，故助理留下字條。

由於當時被告手頭僅有一宗櫃員機盜竊案，儘管紙上沒提及檔案編號，他認為就是同一宗盜竊案，不覺有任何不妥，遂將有關字條的資料輸入至櫃員機盜竊案的調查報告，然後丟棄字條。

自言用心調查搏表現 已通過晉升沙展升級筆試

被告續稱，他翻查調查報告及檔案文件，發現案件會於四星期內終止調查。他意會是總督察授權他於四周內完成終止調查程序，遂於5月草擬文件讓主管簽署。被告強調，他明知有其他人會接觸該文件，故有關簽名並非由他簽署，他亦沒動機冒簽，也不知是誰簽名。

被告解釋，事發時自己已當差6年，開始為事業鋪路，已通過晉升沙展的升級筆試。他用心調查案件，藉此搏取表現。當年3月7日，他從銀行取得閉路電視影片後，看到涉案2,000元是事主後面的人拿走。若非當時銀行未能提交櫃員機提款紀錄，他認為自己百分之一百有信心拘捕竊匪歸案。

對於接獲字條後沒有致電向櫃員機盜竊案報案人確認，被告今直認自己敏感度不足，不夠謹慎，強調：「如果我打電話澄清，就唔會發生咁多事。」他今直言字條所提的案件，或是盜用提款卡騙款的案件，只是自己當時想不起，甚至有可能不是他處理的案件，事後反省才知自己出錯。

自言只得中五學歷不明英文段落意思 僅從其他檔案複製貼上

被告又直言駐守刑事調查第9隊的11個月期間，與同組同袍關係一般。他認為警員45064「成日唔做嘢」，沙展53349則分工不公，將45064工作「畀晒我」。

控方引用檔案文件某段落盤問被告，檔案由英文撰寫，中譯大意為「受害人收到警員13322（即本案被告）通知案件會終止調查」。被告答自己僅得中五學歷，不明白這段文字意思，僅是他從其他檔案複製後貼上。

被告又指，即使是他建議終止調查，上級若認為不妥，自然會提醒他，上級亦試過沒理會他的建議。暫委裁判官袁焌碩將案件押後至5月27日作結案陳詞。

【案件編號：ESCC253/20】

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