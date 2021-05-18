市民去年在各區紀念6.12一周年，引發警民衝突。有大學研究員被指在旺角行車路上阻礙的士前進，早前承認公眾妨擾罪，法庭為他索取社會服務令報告，押後至今日判刑。辯方代表大狀今向法庭透露，被告是公共衞生學者，已獲外國大學取錄為研究員，希望盡快到外國專心研究，讓他能在疫情下作出貢獻，並指機會千載難逢，故不接受社會服務令。主任裁判官徐綺薇聽畢辯方陳詞後，考慮到被告沒有案底、本案案情及被告的個人背景後，決定判被告入獄4星期、緩刑2年。

辯方今進一步求情時指，33歲被告余柏康的社會服務令報告內容正面，顯示真誠悔意，惟被告表明不願意履行社會服務令。大狀解釋，被告獲得外國大學取錄，讓他參與大型公共衞生研究，在疫情時期下發揮所長，機會十分難得，故望能盡快出國。

辯方又提到，被告曾到柬埔寨偏遠地方做義工，在當地興建學校與圖書館、修繕受水災影響的房屋等，又長期投入協助新移民、少數族裔兒童及邊緣青年的義工工作，可謂將工作以外的所有時間用來服務社會，冀法庭考慮到他背景良好，給予他一次機會，判處緩刑。

目前輪候履行服務令人數眾多

徐官判刑時指，被告在答辯後曾表示會接受服務令，惟受疫情影響，目前輪候履行服務令的人數眾多，被告未必能即時履行服務令以盡快赴外地進行研究。

徐官又指，案發時被告曾舉手阻礙的士前進，擾攘了10分鐘，但他沒有叫口號或向司機作出威嚇及挑釁行為，亦沒證據顯示當日交通因而受嚴重阻塞，事件也沒演變為衝突。考慮到本案案情、被告坦白認罪、背景良好等，接納辯方建議，判處緩刑。

被告承認於去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界外無合法權限或解釋，在上述地方作出一些作為，使交通遭受阻礙。案情指，當晚旺角區有約80人聚集，有人高叫反修例口號，並唱出反修例歌曲。至10時許，一名的士司機在旺角砵蘭街載客後，駛至山東街交界，看到20至30人站在行車路上。其間有幾名人士曾站在的士前，當中包括本案被告。被告最終被捕。

本案共有3名被告，其餘2人早前已認罪，分別被判160小時社會服務令及入獄7個月。

【案件編號：WKCC4251/20】

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