香港民意研究所發表最新的民調結果，顯示「自由」、「安定」、「繁榮」、「法治」和「民主」5項核心社會指標評分，不單低水徘徊，更較一個月前下跌，當中「安定」、「繁榮」和「法治」指標更錄得顯著下跌，並以「法治」的跌幅最大。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，若《蘋果日報》、支聯會、民陣遭到政府取締，法治評分勢將進一步下跌。

香港民意研究所於本月3至7日，以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,013名香港居民。受訪市民對全部5項核心社會指標的評分均低於5分，由高至低依次為「自由」、 「安定」、「繁榮」、「法治」和「民主」，得分分別為4.56、4.42、4.41、 4.01和3.56分（以10分為滿分），全部得分都比一個月前下跌，創近月新低。其中「法治」下降0.39分，是5個指標評分中跌幅最勁。

法庭判決收緊致「法治」明顯下跌 年度六四民調繼續進行

鍾劍華表示，近月調查都顯示巿民對民主指標評分低迷，反映在《港版國安法》下，巿民對香港民主前景相當悲觀。對於「法治」指標錄得明顯下跌，他認為與近月法庭判決「越來越緊」的趨勢有關，認為若然稍後《蘋果日報》，以及支聯會、民陣等民間組織亦遭到政府取締，香港法治指標將進一步下跌。

被問到香港民研今年會否繼續進行每年六四事件民意調查時，鍾劍華稱，香港民研至今沒有任何計劃停止相關調查，強調在沒有新的干預和外界影響下，民研過去所做的調查會繼續進行，今年有關六四的調查暫定於6月1日發佈。

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