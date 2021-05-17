【本報訊】台灣《蘋果日報》昨發行最後一號紙版，頭版以「再會」兩大字向讀者告別，最後一篇在紙本刊載的「蘋論」強調，《台蘋》創報18年來「挑戰且改變了台灣媒體生態與歷史」，無愧讀者和社會。在台北有市民特地清晨外出買報，大部份便利店早上9時前就被搶購一空。有民眾為收藏跑到郊區雜貨店才找到最後一份。

朱立倫持報留影

《台蘋》昨推出四版告別特刊，精選歷年重大新聞和特色設計版面的頭版；內頁用上「超越藍綠為你把關」四個大字，附以多年來揭發藍綠政治人物醜聞及調查新聞的頭版版面。「蘋論」指出《台蘋》停刊是因為「全球傳統媒體共同面臨的多重嚴峻挑戰，以及壹傳媒集團在香港遭遇的國家級政治與司法打壓」，集團未來將資源集中投放在蘋果新聞網，強調不畏懼權勢只認專業的「蘋果魂」永在。

本報特約記者昨清晨5時許到台北公館商圈附近觀察，送報員準時將報紙送到便利店，但每間店銷售數量僅約六至八份。忠實讀者王女士指，從《台蘋》2003年創刊至今一直都有購買，以前是訂閱，現在則會每天出街買。她謂弟弟和母親都是忠實讀者，「我媽媽83歲了，她每天都要看」。她讚賞《台蘋》新聞報道較快、中肯、誠實、不會隱瞞，而且「彩色，字又大」，對報紙停刊感可惜。

讀者胡先生說，在《台蘋》創刊時，覺得報紙比較着重八卦新聞故沒購買，但後來卻欣賞其報道：「台灣報紙都比較有色彩（政治立場），像《聯合》、《中時》、《自由》，沒一個比較中立的報紙，《蘋果日報》相對比較中立。」另外，國民黨前主席朱立倫昨在社交網站上載手揭《台蘋》閱讀的相片，並在圖上留言：「再會了，蘋果日報。」