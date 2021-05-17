【本報訊】警方前年10月據線報到教育大學附近截獲⼀輛的士，在車尾廂搜出約40支汽油彈。涉案的士司機被控串謀縱火罪，審訊時稱以為箱內是乘客的醫療物資，惟主審法官李慶年不接納，早前裁定司機罪成。辯方昨求情指被告只是擔任搬運角色，不知背後計劃，亦沒有證據顯示案件與社運有關。李官昨判刑則指本案必然與社運有關，並謂「最近好少有黑社會尋仇用到汽油彈」，但同意被告的角色較次要，判他入獄四年。

「最近少有黑社會尋仇用到」

辯方昨進一步求情指，本案沒有證據顯示被告曾偉龍（32歲）得知涉案物品背後的計劃，亦沒證據顯示與社運有關，或涉案物品會用來掟向警署之類的地方，不涉人命傷亡，望法庭輕判他入獄兩至三年。

李官則指案發日子「前前後後都有類似事件」，地點在教大高級職員宿舍，當時本港一些高等學府不時有一小撮暴力分子用這些地方「策謀、製造武器」，又說：「呢個氛圍係咪同社運無關呢？除非你話我知有個黑社會唔可以放過啫。」李官認為根據邏輯及常理，本案與社運有關，指「最近都好少有黑社會尋仇用到汽油彈」。

李官判刑指案情涉加刑因素，本案有40支已組裝汽油彈及兩支點火器，數目不少，一旦全數使用，場面必定混亂可怕。李官表示準備及儲存這些汽油彈的地方竟是教大高級職員宿舍，一旦有人例如吸煙時意外地燃點這些汽油彈，並且燒着雜物或在石油氣的士上爆炸，必定造成財產損毀風險。

李官裁定本案必然與社會運動有關，並指若然被告是案件主腦，會以六年監禁作量刑基準。李官因應被告負責運送汽油彈，角色較次要，以四年監禁為量刑基準，又指本案不可視作個別案件或尋仇，而是一項整體的非法暴力運動，故加刑三個月，再因被告沒有案底而減刑三個月。被告審訊時自辯，當天按⼀名學生急救員熟客的要求到教大接客，但對方僅稱要運⼀箱醫療用品，搬貨上車後拒登車。的士駛離不久後突遭截查。

案件編號：DCCC144/20