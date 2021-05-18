特首林鄭月娥今早出席行會前見記者，發言時主動提到5大立法工作進展，當中包括上周二行會已通過非本地醫生註冊的條例草案，放寬海外港人醫生來港執業，食衞局下午將舉行記招交代草案詳情，並在下月2日在立法會首讀。面對醫護組織反對呼聲，她促香港的醫生組織支持草案，以改善醫療界特別是公立醫院及衞生署的醫生人手短缺情況。

另外，林鄭亦提到上周通過的有關公職人員宣誓的條例草案，她將會在未來一兩日簽署成為法案，並在本周五正式生效，民政事務局稍後會公佈區議員的宣誓安排。林鄭稱今次是為公職人員宣誓訂立清楚標準，為維護「愛國者治港」踏出重要一步。

至於「完善」選舉制度的條例草案將會於下周三恢復二讀，林鄭月娥說政府會作出若干修訂，以回應社會及議員提出的意見，通過後會馬上進入籌備選舉程序，首要是選民登記。

其餘兩項立法工作包括劏房租務管制及打擊起底，分別預計會於7月及本立法年度提交立法會，料在本立法年度可通過劏房租務管制草案。

林鄭稱，由現時到7月底，會向立法會再提交多10條條例草案，包括國旗和國徽相關法例修訂，並形容工作繁重，但立法會在去年11月底回復正常，有信心可盡快完成相關工作。

林鄭月娥亦提到疫情，指近日區域內多地疫情反彈，但本港力保不失，專家更指有望「清零」，本港除了本月初有一名4歲小朋友確診，當局正深入調查了解是否真確診外，香港已連續24日無本地源頭不明確診個案，有關連個案每日平均亦少於一宗。

她重申，接種疫苗是最有效方法防疫，截至昨日，市民已接種200萬劑疫苗，當中118萬人接種首劑疫苗，佔合資格市民18%，當局今日起亦按企業要求提供外展服務，亦樂意去大型地盤為建造業界提供接種服務。

林鄭借報章社論籲「谷針」叫市民打針

她並稱留意到本地報章廣泛支持政府措施，更有社論指社區有望清零，更需要「谷針」，呼籲市民積極接種疫苗。

被問到將推行「來港易」，林鄭表示，本港疫情穩定，內地雖然間中有個案，但其他地方疫情仍穩定，認為有條件放寬入境安排，故仍希望月內推出「來港易」計劃。

對於香港疫苗接種率低，會否擔心香港通關時間表滯後於國際社會，林鄭說，特區政府以市民的健康為優先考慮，不會為了急於通關而捨棄大原則，如第二度推遲香港與新加坡的旅遊氣泡。她亦承認本港的疫苗接種率未夠理想，可以「做得好啲」，香港仍有200萬劑疫苗存貨，會聯絡大型公司，如聚集到150至200名員工即可派人到場為員工打針，形容無其他地方如香港有此措施。

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