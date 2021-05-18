前年10.1遊行案定於28日判刑，但法官胡雅文拒絕其中6名被告保釋須即時還柙，當中包括兩名曾獲港府頒授銀紫荊星章的民主黨前立法會議員楊森和單仲偕。其中首度因參與社會運動罪成的單仲偕，早前一度表現樂觀，認為正常情況此案是「細單嘢」，他被拒保釋候判令黨友感意外，但據知他亦有心理準備面對被判入獄。

上月中同由法官胡雅文審訊的8.31案，當時認罪的楊森表明「認罪但不認錯，亦不會求情」，最終胡官指楊多年來對教育及社福界貢獻，且獲港府頒授銀紫荊星章，最終判以緩刑。惟因10.1案再被控的楊森，今被胡雅文下令還柙。

至於楊森黨友單仲偕，雖首度因參與社會運動罪成，但在未經批准集結罪刑責全面調高下，亦同被還押，料最終面對多月判囚。他上月旁聽楊森等人的8.31集結案時，黨友得悉有銀紫荊星章的楊森獲緩刑，向他笑言銀紫荊可能有助他「大步檻過」，他當時自言此次被控，正常情況下是「細單嘢」，表現比較樂觀。亦有黨友對單被拒保釋感意外，又稱他雖然樂觀，但也有被判入獄心理準備。

翻查資料，單仲偕2007年時獲授勳，政府新聞稿形容他在公共和社會服務方面，表現卓越，尤其在促進本港資訊科技業的發展，以及推動社會各界更廣泛應用資訊科技方面，貢獻良多。他前年再度參選區議會成功當選，現出任葵青區議會主席，同時亦擁有太平紳士名銜。

楊森則於2009年獲授勳，政府讚揚他在公共和社會服務方面表現卓越，尤其致力為弱勢社群謀取福祉，並就民生議題提供寶貴意見，貢獻良多，在不同的公職崗位上，促進社區與政府之間的溝通。

97後最少7人被褫奪勳銜 包括許仕仁

過去擁勳賢銜頭人士如最終罪成，隨時會被「搣柴」。資料顯示，97後最少7人曾被褫奪勳銜，當中包括因新地案入獄的前政務司司長許仕仁及新地前董事局聯席主席郭炳江，前全國政協委員劉夢熊亦因妨礙司法公正罪成被褫奪銅紫荊星章，曾任九倉、會德豐高層的洪承禧於06年出任馬會遴選會員期間，收取40萬元協助他人申請成為馬會會員，因收受利益而判監兩年，被褫奪銀紫荊星章。而前特首曾蔭權就因終極上訴得直得以保留大紫荊勳章。政府禮賓處曾指，因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出影響授勳及嘉獎制度的名聲的行為，政府會考慮是否須禠奪其勳銜。

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