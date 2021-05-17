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【本報訊】消委會測試19款兒童美術用品，其中10款樣本檢出含有害金屬，當中一款樣本的鋁遷移量超出歐盟玩具安全標準上限近五倍，長期攝入過量可能引致鋁肺病等慢性病。另有七款蠟筆樣本檢出有害物質多環芳香烴（PAHs），含量超出德國相關安全標準上限。

消委會建議用有筆桿蠟筆

這次測試的12款蠟筆及7款手指畫顏料，大部份標示適用年齡3歲以上。兩種用品售價分別為每套10至59元，以及42至148元不等。其中10款驗出有害金屬遷移，當中Caran d’Ache藍色蠟筆樣本含鋁遷移量最高，達33,000ppm，超出歐盟安全標準上限的5,625ppm近五倍。該歐盟標準本月21日將收緊至2,250ppm，另一款含鋁遷移量2,600ppm的Crayola藍色蠟筆亦將會超標；而歐盟玩具標準對第二類物質的鋁遷移上限於本月20日收緊，Crayola手指畫藍色顏料鋁遷移量達1,200ppm，亦將會超標。

同時，八款蠟筆樣本驗出石油原材料的有害物質PAHs，其中七款的PAHs超出德國自願性安全標準上限，全為黑色蠟筆。

另有四款手指畫顏料沒有添加苦味劑，未能符合歐盟標準，兒童誤食後未必會吐出。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，鋁的急性毒性較低，但長期攝入過量有可能引致鋁肺病及透析性腦病綜合癥等慢性病。大部分PAHs有致癌風險，其中的萘具揮發性，可從呼吸吸入；同屬PAHs的菲和芘屬皮膚和呼吸道致敏物，有機會長時間接觸引致紅疹或過敏反應。消委會建議選擇有塑膠筆桿的蠟筆，減少直接接觸蠟筆。海關稱，會跟進消委會指未符歐盟標準的產品。

Caran d’Ache代理商表示，該蠟筆2013年已停產，改良後的產品已符合最新歐盟要求，又指德國的PAHs要求屬自願標籤，非香港或歐洲認證。