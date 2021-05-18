民陣前年10月發起九龍遊行，惟遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方事後拘控多人，包括中大學生會前會長區倬僖在內的五人分別被控非法集結、襲警及管有攻擊性武器等罪，裁判官葉啓亮今裁定全部被告罪名成立。辯方為各人求情，透露五人中有中大政政系、建築系及工程系學生，有生活安穩的公務員，亦有飛機維修學徒。其中代表被告公務員的大狀透露，被告因本案被停職，這一年靠借貸為生；他獲相識的前領事撰寫求情信，直言被告對社會而言是財產而非威脅。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱為學生。他們被控於前年10月20日在旺角犯案。

大狀不禁問：點解大有前途嘅中大學生做咗呢件事？

代表次被告區倬僖的大狀指，當日集會相對和平，不涉及汽油彈或嚴重破壞，沒有迹象顯示有暴力傾向，在同類案件中不算嚴重。大狀又指現場的確有人指罵警員，卻是在次被告被捕後才發生，警民雙方較早前並無任何衝突。

大狀簡述次被告的背景，現年22歲的他是中大政政系四年級生，即將畢業，有意繼續進修政治系碩士。被告生於小康之家，父親是公務員，母親在護老院工作，不愁衣食，曾擔任兩屆中大學生會會長，「點解由區倬僖變成本案第二被告，即將會有一個囚犯編號？」

大狀向法庭呈上被告自撰陳情書，透露其實有不少人願意為他寫求情信，但被告不欲麻煩他人，亦不希望他們因寫信而惹來負面評價。被告家庭背景良好，擁有康莊大道，生於小康之家的他不是社會上最被剝削的一群，但他拋開個人利益，參與集結，可見非為一己私利。被告將他人的利益置於自身利益之上，大狀自問也做不到，「點解大有前途嘅中大學生做咗呢件事？」但他強調被告願為自己的行為負責，承擔罪責。

工程系學生一直向家人隱瞞被捕被控

第三被告胡耀生案發時任職於機電工程署，是一名公務員，與太太育有一名15歲女兒。大狀指被告因本案停職，由於不可兼職，過去一年依賴貸款為生，相信罪成後會遭解僱，失去長俸，並要在中年階段再次求職，對其經濟造成沉重壓力。對被告而言，他已受到足夠懲罰。被告在求情信中表示，對家庭感到愧疚，惟太太及女兒稱讚他正直、孝順、有承擔。

第三被告的太太在領事館任職文員。前領事特意為被告撰寫求情信，指認識被告多年，形容他樂於助人、踏實工作，對社會而言是財產而非威脅。大狀透露，被告年邁的父親患有腦退化，需長期臥床，被告每日不辭勞苦前往探望。被告明白會遭還柙，但擔心無法送老父最後一哩路，希望法庭量刑時酌情輕判。

第四被告梁馨駿是一名工程系學生，與父母及胞妹同住。大狀透露，被告為免家人擔心，一直沒透露被捕及受審，候審期間承受沉重心理壓力。直至裁決前，他終向家人透露或有一段時間未能回家。辯方直指被告是一名大好青年，因本案已前途盡毀。大狀希望法庭考慮本案集結規模較細，沒有人受傷，案情相對輕微，而被告本人沒有使用武力，亦沒鼓吹他人使用武力。

替四名年輕被告索勞教中心報告

至於最後第五被告楊卓穎，大狀透露他原本是一名飛機維修學徒，但因本案遭解僱，現時在一間餐廳任職侍應，上司承諾會繼續聘請被告。被告對本案有反省，對於衝動犯案感到自責和後悔，希望將來可貢獻社會。而家人、老師、上司的求情信均稱讚他樂於助人，做事盡責，望法庭酌情輕判。

葉官指出，上訴庭已有案例明言，涉及公眾秩序的案件若案情嚴重，即使被告年輕，判處阻嚇性刑罰比起被告的更生更為重要，惟決定先替四名年輕被告索取勞教中心報告，並替第三被告索取背景報告，再作判刑，強調保留所有判刑選項，包括即時監禁。

【案件編號：KCCC559/20】

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