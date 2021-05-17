公務員事務局局長聶德權透露，特區政府上年度有1,860名公務員辭職，創23年新高，同時有21位政務官辭職，總流失率約5.21%，也屬十年間新高。AO出身的特首，竟然最多公務員唔妥，令人大跌眼鏡。劈炮潮當中AO有21人出走，個數字都幾得人驚。一般而言，政務官入職後不會輕易離開，但過去三年半非退休離職的首長級AO達17人，這反映出不單劈炮者眾，而且走的不少是中堅分子。這情況比董建華推行問責制之後更嚴重，中共眼中的「AO黨」，正在土崩瓦解。

香港政務官走上政治舞台，是沿於後過渡期，彭定康1992年出任末代總督，鑽空子提出政改方案，擴大民主參與，將立法會提升為香港政治活動的新核心，間接推動議會政黨抬頭，中共認為是改變行政主導體制。除此之外，彭定康提升華人政務官地位，選擇了陳曾配，陳方安生任政務司、曾蔭權任財政司，要求華人司級官員更多走上前線，向公眾及議會解釋政策，於是由此形成所謂「AO黨」治港。由於後過渡期中英鬥爭，人心浮動虛怯，彭定康的做法提高了市民對政府的信心。主權移交儀式中，陳方安生身穿紅色，居於中間，成了視覺焦點。中共在九七後開始部署清除「AO黨」，認為陳方安生竊據特區政府控制大權，阻礙董建華施政，被錢其琛訓斥後退休，中共開始了削政務官政治影響力行動，推出高官問責制。中共對把持管治權的AO小心翼翼，因為若清洗奪權行動太着迹，恐怕影響國際社會及香港市民對特區政府信任。

文明管治三要素被清除

高官問責制推行不久，董建華因23條立法觸發群眾不滿上街，最後提早下台，改由曾蔭權接任，他提拔更多政務官出身者出任問責局長，這是AO黨在彭定康之後的第二次轉型，但中共起用曾蔭權只係權宜之計，目的是利用公務員支持，加快兩地融合，但同時中共在政改上作出讓步，達成了2010政改，並提出了普選時間表。這些良性發展，以2012年梁振英上台告終，他深紅背景引起了恐懼，一上場便迎來反國教運動，他亦同時面對公務員的「防衞性」對抗。AO黨不是沒有一套治港核心綱領，例如程序公正、財政紀律、市場先行、公平公正，抗拒政客尋租活動、產業政策，這套規範並非形成於彭定康時代，而是更早的麥理浩時代！梁振英的謀臣對林鄭為首的「AO黨」恨得牙癢癢，他的政治命運同老董一樣。

這次中共學乖了，採取「以夷制夷」手法，由林鄭之手去終結AO黨，不再靠「忠誠的廢物」，林鄭由上而下的處事手法已經引起AO不滿，所以才出現離職潮。2019反送中運動，一國兩制破局，中共無所顧忌，於是一次過將始於彭定康時代留下的「三座大山」，即文明管治三大要素清除，包括：AO、傳媒、議會。

問題是在中共部署經年的特區權力重組大計下，舊的瓦解了，但新的是否就能順利形成呢？產生有效管治，獲中產主流支持，抑或長期成為傀儡政府的官民對立狀態呢？

劉細良

時事評論員