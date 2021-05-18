2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人昨於區域法院認罪，法官胡雅文將案件定於本月24日聽取求情，28日判刑。其中6人包括何俊仁與楊森等今申請保釋候判，下午陳詞。控方今早續播放當日的新聞片段，並表明被告之一的吳文遠在另案緩刑期內干犯本案，故將申請即時執行該案的14天刑期。

10名被告當中，黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭已因另案身陷囹圄。他們今早踏入犯人欄時，旁聽席即時響起打氣聲謂：「人哥！撐到底！」「黎智英！好人一世平安！」

旁聽眾人站立與犯人欄內的被告笑着揮手，而四人亦不停揮手回應，面露笑意，黎亦繼續向支持者「派心」及合十致謝。長毛妻子陳寶瑩一度由旁聽席走上前欲靠近犯人欄問候丈夫，惟遭保安阻止，旁聽人士不滿道：「打招呼都唔得！」

案件今續由曾處理多宗集結案的國安法指定法官胡雅文審理。

控方在庭上播放多段新聞片段，並逐一將片中多名被告指出。新聞片播放近兩小時才完結，陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌的保釋申請需押後至今午開始。

其中吳文遠2019年9月因參與2016年反釋法遊行，被裁定非法集結等罪名成立，判監14天、緩刑一年。由於本案在緩刑期內發生，控方表明將以其違反緩刑條件為由，申請即時執行該案刑期。

10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，他們承認一項組織未經批准集結罪。首四人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌則再承認一項明知而參與未經批准集結罪。

【案件編號：DCCC534/20】

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