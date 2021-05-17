【本報訊】消委會測試市面上出售的40款芝士，發現超過七成樣本屬高脂，逾六成屬高鈉，有四成半高脂及高納。消委會又發現四款預先包裝樣本標籤標示的營養素含量，與測試結果有明顯差距，已轉交食安中心跟進。

29款高脂 25款高鈉

消委會去年12月至今年2月搜集28款天然芝士及12款加工芝士樣本，測試防腐劑、微生物及營養素含量等。發現29款達「高脂」食物水平，即每100克食物含超過20克總脂肪。其中city’super一款羊奶／山羊奶芝士樣本的總脂肪含量最高，每100克含37.7克，一個成年人食用一份26克便達世衞建議每日攝取上限的16%。另兩款高鈣加工芝士樣本「安怡高鈣較低脂芝士」及「芝司樂較低脂芝士片高鈣起司 」，雖然產品聲稱低脂，但實際總脂肪含量分別達14及13.4克，不屬每100克含不逾3克總脂肪的「低脂」食物。

測試又發現逾25款樣本達「高鈉」食物的水平，即每100克固體食物含超過600毫克鈉。以每100克計，加工芝士平均鈉含量比天然芝士高一倍。其中「安怡高鈣較低脂芝士」的鈉含量達1,660毫克，若一個成年人進食一片，攝入的鈉已佔世衞建議每日上限約17%。

測試亦發現一款非發酵的水牛芝士樣本，每克含1,300萬菌落形成單位，根據《食品微生物含量指引》，衞生情況屬不滿意。

另消委會發現四款預先包裝樣本營養標籤標示值與測試結果有明顯差距；另有四款預先包裝樣本標示反式脂肪含量為0，但消委會檢出有超過0.3克反式脂肪酸，會轉交食安中心跟進。

食安中心表示，經調查後，四款產品未有違例，至於其他不合格樣本，中心已要求商戶停售涉事批次產品等，如有足夠證據會檢控。