明日（19日）佛誕，但長洲太平清醮的重頭戲因疫情而再度取消。搶包山及飄色巡遊兩項公眾活動連續兩年停辦，拜神儀式也未會對外開放，長洲太平清醮值理會主席翁志明明言，預計島上人流不多，氣氛大減，正日只剩復辦的神功戲可予公眾參與，並透露連帶渡假屋生意也插水。但翁指值理會堅持造「小包山」，僅高約15呎只為原版三分一，但成本未有大減，並指會於後日（20日）早上9時如常派發平安包，以表祝福。

佛誕翌日如常派平安包送祝福

長洲太平清醮重頭戲，午間飄色巡遊及深夜搶包山比賽，明日（19日）一併取消。街上無獅子麒麟巡遊，連包山也大縮水，由原來的45呎高，減至僅15呎，包山上平安包數量也大幅減少。不過，長洲太平清醮值理會主席翁志明就指，雖無法辦包山賽，但後日早上9時的平安包會照派，期望繼續傳統，派發祝福。

島上神功戲今年可在使用「安心出行」應用程式復辦，今晚8時有一場，明日下午2時再有一場，但翁明言對訪客的吸引力不大。為度佛誕，長洲明早上8時仍會在北帝廟球場有儀式進行，值理會無預期今年活動對島上生意有大裨益。

新渡輪料人流不多暫未增班次

提供來往中環至長洲航線的新渡輪回覆指，因預期明日往返長洲人流不多，船隻會按一般假日時間表行駛，並因應人流明顯增多時，再加班應付。因島上取消搶包山公眾比賽，新渡輪表明後日（20日）凌晨不會增設加班船接載，但凌晨仍有船隻按正常航班時間行駛。

另外，受疫情影響，不少佛誕活動移師網上舉行。香港佛教聯合會於明日早上10時及晚上7時30分舉行兩場網上講座，下午3時至4時則舉行浴佛大典，市民可在網上收看直播，詳情可參閱香港佛教聯合會網站。志蓮淨苑於明日早上9時開始舉行網上浴佛，香港佛光道場亦會於明日早上11時舉行佛誕節浴佛法會，並會在其YouTube頻道直播。

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