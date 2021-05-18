樓齡達26年的小西灣居屋富怡花園，正就大廈渠管進行修葺。有富怡花園業主關注組成員向《蘋果》透露，管理處昨（17日）貼出通知，指將於今日（18日）及20日使用航拍機拍攝外牆喉管，有居民擔心惹私隱問題，又指僅得一日通知時間倉促，部份住戶未必知情。屋苑管理處回覆指航拍已於今早完成；屋苑法團稱因部份喉管位處較高樓層，需使用航拍機才能拍攝到其狀況，強調不會拍攝到單位情況，不涉私隱問題，又認為一天通知期合適。

富怡花園前年年底曾爆屋苑糾紛，屋苑被指遲遲未遵從維修令等問題。富怡花園業主關注組成員陳先生向《蘋果》透露，管理處昨（17日）在屋苑各座大堂貼出通知，稱需進行外牆喉管檢查，將於今日（18日）及20日上午10時至傍晚6時，使用航拍機於外牆進行喉管檢查，又指由於喉管接近浴室及廚房，建議住戶將窗簾或窗戶關上。

管理處：在對面大廈拍攝外牆亦不屬犯法

不過，陳先生指有居民均擔心航拍機在外牆拍攝會引起私隱問題，認為僅得1天通知期不足，「我哋都係噚日下午先知，以前一直無講過，但應該好多住戶都未必會睇到張通告。」他稱有住戶致電管理處查詢，對方稱一天通知期已足夠，反稱即使在對面大廈拍攝外牆，亦不屬犯法。

陳引述居民指，管理處未有提及拍攝範圍，只稱包括屋苑5幢大廈的渠管，「唔知佢會影到啲咩，亦唔知啲片點處理，佢（管理處）話搵第3方拍攝，但啲片都會畀管理處。」陳稱，屋苑以往從未使用航拍拍攝渠管，而是採用紅外線進行測量，不清楚管理處要使用航拍的理據。

法團主席：航拍機影渠管好common

《蘋果》致電富怡花園管理處查詢，職員稱相關航拍工作已於今早完成，毋須再拍攝，但未透露具體拍攝範圍，又稱航拍是業主立案法團的決定。本報致電法團管委會主席楊漢成查詢，他承認航拍是法團開會決定，因他們需處理政府的維修令，而部份渠管損壞位處於較高層，難以拍攝，遂透過航拍處理。他稱，以往若要了解渠管損壞情況，會於走廊或借用單位以長鏡進行拍攝，未有使用過航拍，強調現時利用「航拍機影渠管係好common（普遍）」，稱不清楚街坊為何有此疑慮。他重申航拍機不會拍攝到單位情況，亦已通知居民，建議他們若有憂慮可關窗簾，認為一天的通知期合適；至於相關片段會交予管理處妥為保存。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）