【本報訊】本港昨日零本地確診，僅錄得一宗輸入個案，患者是印尼抵港外傭，無感染變種病毒，另初步確診個案少於五宗。至於早前確診且源頭不明的四歲男童，呼吸系統科專科醫生梁子超指，一般幼童確診會找到源頭，不排除男童屬假陽性。

倡台客抵港須隔離21日

該男童的樣本由檢測承辦商金域化驗，結果為不確定，公共衞生化驗處再化驗則呈陽性，但病毒量較低，及後入院檢測呈陰性，抗體測試亦屬陰性。梁子超昨在電台節目指，應再檢驗其上呼吸道和大便樣本，若均呈陰性則不排除屬假陽性。他又呼籲市民不用太擔心，指即使男童檢驗後確定樣本呈陽性，相信本港只是遲幾個星期才可以「清零」。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則指，現時應先將男童個案當作確診，盡快進行多層追蹤，若男童體內14日後無出現抗體，才研究是否屬假陽性或實驗室樣本污染。

另外，昨起所有曾在台灣逗留的本港居民須在檢疫酒店隔離21日，已完成接種疫苗者可減至14日。至於來自台灣的非本港居民將禁止入境。梁子超以台灣疫情爆發為例，指本港群體免疫不比台灣好，因此須非常小心，避免外防輸入有任何疏漏，又認為港府應劃一要求台灣抵港人士檢疫21天。