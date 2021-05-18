全身出疹、身體腫脹及俗稱風疹的蕁麻疹等為打完COVID-19疫苗最常見過敏副作用，部份人需入院治療及覆診跟進，包括評估適合打第二針，醫管局設立的疫苗過敏安全診所接獲不少的相關轉介過案，會研究加開診症節數，會優先處理過敏情況較嚴重人士，一些輕症如出紅疹但毋須服藥個案則需較長時間輪候。

有打針後出現過敏反應市民反映疫苗過敏安全診所輪候時間逾一個月以上，已過了打第二針的時間。醫院管理局總行政經理何婉霞在港台節目指，疫苗過敏安全診所已接獲不少接種疫苗後出現敏感情況的轉介個案，該局會研究調節診所的診症節數，以增加診症數目，由於人數較多，會優先處理較嚴重個案，輕症患者輪候時間可能較長。

何稱，相關診所主要工作是接收由醫管局及私家醫生轉介接種疫苗後有過敏的個案，因為不同個案的臨床症狀不同，醫生會根據情況為過敏人士做評估，再為打下一針作出建議。

醫院向已打針員工送湯券或小禮物

醫管局已有約2.4萬名員工已接種疫苗，佔約6萬名員工近4成，何稱，部份員工已打第二針，但亦有人因對疫苗有疑問而未接種，局方已成立小組協助解答疑慮，亦會每日為已預約打針的員工安排交通接送到接種中心，同時各間醫院亦會向已接種的員工，送湯券及不同的小禮物作為鼓勵。

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