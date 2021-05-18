下月是六四事件32周年，面對政府史無前例的政治打壓，爭取平反六四的支聯會，首次出現該會主席、副主席和秘書均被判監和被還押的慘況。該會領導層中，目前僅餘副主席鄒幸彤一人仍屬自由身。鄒今日（18日）接受《蘋果》查詢時表明，被囚和遭還押的支聯會成員，其工作會由該會其他常委頂上，該會稍後亦會如常派員與警方就6.4遊行和6.4集會安排開會。

繼支聯會主席李卓人上月14日，因前年8.18案及8.31案被判監合共14個月後，今日（18日）該會副主席何俊仁、秘書蔡耀昌因前年10.1遊行案，承認組織及參與未經批准集結罪，首度遭還押。

現時支聯會的領導層中，目前僅餘副主席鄒幸彤一人仍屬自由身。鄒今午在法官拒絕何、蔡等人保釋後，接受《蘋果》查詢時表明，該會將繼續運作，被囚和還押支聯會成員的工作，會由該會其他常委頂上，該會稍後亦會如常派員與警方就6.4遊行和6.4集會安排開會。

稱不派員到維園點六四燭光屬「流料」

對於昨日有人流傳支聯會今年6.4，不會再派員到維園點起六四燭光，鄒幸彤直指有關說法屬「流料」，稱不清楚上述消息來源，該會並沒作上述討論，她更強調該會至今沒有改變在六四當日派出常委到維園點起燭光悼念六四事件的打算。

對於特首林鄭月娥今早在記者追問下，拒絕表明港人今年參與六四集會是否仍屬合法，更反指傳媒要求她評論是「強人所難」，鄒幸彤質疑：「佢（林鄭）未收到（北京）order，所以唔敢講囉！」她指港人至今仍享有遊行集會的自由，她看不到該會現階段有任何違法之處。

蔡耀昌上庭前接受《蘋果》訪問時已坦言，與支聯會戰友已預先做好交接工作，如安排人手分工等，「如果唔係，我唔知道會唔會有一段時間處理唔到」。

有指區議員若出席六四集會即被DQ 趙恩來：不會退縮

支聯會常委兼荃灣區議員趙恩來接受《蘋果》查詢時則指，至今沒有打算退出支聯會，更表明計劃在六四當晚，如常到維園點起燭光悼念六四事件。

對於今日有傳媒流傳出席六四燭光集會的在任區議員，會被直接DQ褫奪資格，趙恩來表明不會因此退縮，認為退縮只會惹來當局更大的打壓：「香港人一直以來都有嘅權利，無理由因為一啲人講啲嘢，就去改變」。

他又指，集會是港人受《基本法》保障下的應有權利，「如果連呢樣嘢都唔可以做，咁其實證明呢個政權係不斷壓縮香港嘅言論自由。我就覺得我哋做開嘅嘢，咪繼續做囉！」

單仲偕遭還押 葵青區民主派議員：緊守崗位

此外，葵青區民主議會在FB出帖文指，葵青區議會主席單仲偕議員今日因10.1遊行案被拒絕保釋，即時還柙，本月28日判刑。在單仲偕主席不在期間，葵青區各民主派議員會謹守崗位，「砥礪前行，繼續履行區議員的職責。」呼籲釋放政治犯。

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