【本報訊】新加坡疫情反彈，原定去年11月啟動的「旅遊氣泡」再延期。港府昨宣佈，兩地政府決定延後原定下周三的目標啓航日期，下月13日或之前再決定重啟旅遊氣泡詳情。

新加坡交通部長易華仁指，昨早與商經局長邱騰華開會，雙方均期望在安全情況下啟動旅遊氣泡，惟新加坡新增多宗不明源頭個案，難達計劃啟航條件，為保兩地市民安全，雙方同意推遲日期。

新加坡航空指，原定旅遊氣泡的航班將轉為普通航班，提醒旅客若如常上機，必須留意入境檢疫政策及接受隔離檢疫。若取消行程，旅客可申請免手續費退票。國泰航空則對旅遊氣泡延後表示失望，會協助受影響旅客全額退款、豁免改期手續費或把機票轉為國泰信用額。

周五起七地非港居民禁入境

有辦旅遊氣泡新加坡團的東瀛遊執行董事禤國全指，事件影響數十名顧客，他們將獲改期並豁免手續費。他認為無人能預測疫情，不會對旅遊氣泡失信心。旅遊界立法會議員姚思榮指，業界已有心理準備旅遊氣泡再度延期，惟坦言事件動搖業界信心。

另外，港府宣佈周五起由新加坡、阿根廷、意大利、日本、肯雅、馬來西亞及荷蘭抵港的非香港居民將不獲准入境，登機前14天內曾逗留相關地區人士，抵港後需在酒店強制檢疫14至21日。