【本報訊】旺角道橫跨彌敦道的一條行人天橋建足23年，近日才「成形」，頂部終加建上蓋「封頂」。有區議員形容加建蓋頂是「歷史的里程碑」，但對完工日仍抱觀望態度，直言天橋非動用公帑興建，政府監督乏力，令落成日一再拖延。有網民謔稱此橋工程「難起過港珠澳大橋」、「姜濤未出世到佢攞叱咤獎都未搞掂！」

區議員斥政府監督乏力

天橋原定2000年底落成，至昨「落成在望」，吸引不少市民駐足觀看。居住港島區的吳小姐對西延段的部份期待已久，希望盡快可使用：「每次過嚟都覺得呢邊好麻煩，要繞呢邊，又要繞嗰邊。」區內居民陳女士亦希望盡快完工 :「我去廣東道買餸，至少唔使等紅綠燈，行過去就係新填地街。」

政府早於1998年草擬「旺角行人天橋系統」，以旺角新世紀廣場連接弼街的天橋作起點，沿洗衣街轉至旺角道一帶，連接旺角東站及旺角站人流，由新鴻基地產斥資1.5億元負責興建。西延段是首條橫跨彌敦道的行人天橋，路政署及新鴻基曾解釋因工程勘探、佔領旺角、反修例運動及疫情等原因一再拖延。

油尖旺區議員林兆彬指出，天橋非動用公帑興建，政府監督乏力，希望能查出政府當年與發展商協議詳情，了解延誤原因。他形容加建蓋頂是「歷史的里程碑」。去年4月，發展商終將旺角道及彌敦道連接，到近日只差升降機及樓梯等未裝上，工程邁向尾聲；惟過去新鴻基拖延及「踢一踢先郁」的態度，令他對完工日仍抱觀望態度。

新鴻基發言人指，預計項目工程在今年第二季完成並移交政府。