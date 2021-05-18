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防疫措施︱港鐵5.21起重新加密9路綫非繁忙班次 最快2.4分鐘1班

30分鐘前
港鐵本周五起加強非繁忙時段的列車服務，包括港島綫、荃灣綫、將軍澳綫、東涌綫及東鐵綫等9條綫。資料圖片

疫情開始緩和，港鐵表示，因應政府放寬社交距離措施等安排，周五（21日）起加強港島綫、荃灣綫及東鐵綫等9條鐵路綫於平日、周末和公眾假期的非繁忙時段的列車服務。其中，港島綫、荃灣綫及觀塘綫將會加密星期五晚間、周末及公眾假期的日間、傍晚及晚上班次，至約2.4至6.2分鐘一班。

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港鐵本周五起加強非繁忙時段的列車服務，包括港島綫、荃灣綫、將軍澳綫、東涌綫及東鐵綫等9條綫。港島綫、荃灣綫及觀塘綫將會加密星期五晚間時段、周末和公眾假期日間、傍晚及晚上的班次至約2.4至6.2分鐘一班，南港島綫平日傍晚、周末及公眾假期的班次，亦會加密至約4至6分鐘一班。

將軍澳綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期則會於周末加強非繁忙時段的列車服務。其中，東涌綫及東鐵綫於周末下午5時30分至晚上7時30分，增至約6.3至6.5分鐘一班。

另外，因應學校恢復半天面授課堂，港鐵指，上述9條鐵路綫亦會於下周一（24日）起加強平日中午12時至下午2時的午間服務，由現時的3.6至7.5分鐘，加強至3.4至6.7分鐘一班。港鐵稱，密切留意情況，因應實際需要，適當時候調整列車服務。

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