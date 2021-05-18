放寬海外醫生來港方案勢在必行，不過食物及衞生局局長陳肇始在記者會上，未能解答三大疑慮，包括會否公開免試醫學院名單及挑選原因、為何由「零民選」成份的註冊委員會制定名單、為何架空審批有限度註冊醫生的醫務委員會。醫學會會長蔡堅表示，若政府不肯公開遴選醫學院的準則，或準則不能被挑戰，公眾會質疑名單任憑行政長官林鄭月娥「長官意志」主宰。

新加坡：醫藥理事會定首批名單 不時覆檢

翻查新加坡之引入海外醫生免試政策，由醫藥理事會制定首批認可醫學院名單（Second Schedule），公開的挑選準則包括有否獲世界衞生組織認可、學院授課語言、課程內容是否切合新加坡臨床執業。當地法例列明，醫藥理事會不時覆檢海外醫學院的認可資格、考慮專業組織和公營醫療界別的意見後，有權隨時更改認可數目。

據理事會資料，1971年的首批名單有73間醫學院，之後增至1993年的176間；隨後因為醫生供應過剩，大幅削至2003年前的24間。之後不斷增減至現時約99間，包括北京大學、復旦大學、清華大學及上海交通大學共4間醫學院。

澳洲：只劃一認可英美加新西蘭愛爾蘭醫委會執業資格

同樣採用免試認可制度的澳洲，則劃一認可英國、加拿大、美國、新西蘭及愛爾蘭的醫學委員會的執業資格。擁有其他資格的醫生，均須接受考試；如果是專科醫生，則需要接受1年同業考核或2年監督執業，才可在澳洲以專科資格執業。

醫學會會長蔡堅認為，不論是新加坡或澳洲，都公開其遴選認可醫學院名單的機制，希望本港也作出承諾，否則公眾只會增加對醫學界的不信任。

憂公眾質疑成員受「長官意志」主宰

蔡堅又指出，上述兩國均由醫學專業團體負責制訂名單，香港卻是憑空僭建「特別註冊委員會」。雖然委員會10席有9席的代表均是醫委會委員，或是在醫委會有代表的公營機構，但醫管局行政總裁、衞生署署長，以及另外4名成員，均由特首委任；兩間大學醫學院院長、醫委會主席及醫專主席亦與政府關係密切，10位成員亦非民選產生，外界或會質疑委員會實受林鄭「長官意志」主宰一切。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦指，醫務委員會一向負責海外醫生有限度註冊的工作，熟悉海外醫學院醫學資格事宜，港府卻硬設一個委員會處理海外執業的香港醫生回流事宜，難以令人信服，「你都係appoint醫委會嘅人，咁點解要架空醫委會？」她稱，政府舉措難免讓公眾憂慮，委員會未來或需代政府下敏感決定。

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