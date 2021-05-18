特首選舉前哨戰已展開，相信冇乜人有異議。被指有意再問鼎特首寶座嘅梁振英近日以房屋、公務員效率問題向現屆政府「挑機」，今朝特首林鄭月娥出席行政會議前嘅記者會前，唔知係天意定故意，喺答問環節一開始，2017年曾經為佢助選、現為無綫女記者嘅章詠欣獲准提問，其中一個問題係：「點睇梁振英先生提出發展郊野公園部份土地嘅建議」？

林鄭收到前助選團成員呢隻「好牌」後，首度開腔不點名反駁梁振英嘅批評，話呢屆政府對土地嘅重視係「不容置疑」，而每屆政府喺土地供應方面，都會採取唔同策略：「唔係只係將單幅嘅土地，由一個用途變用另一個用途，因為咁樣最終你都係會冇土地」，唔通佢講緊上屆政府？林鄭又話，土地供應嘅成效唔係「一蹴即達」，而係「前人種樹，後人乘涼」，「單睇某一個日子，某一個數目嘅供應，而作出嘅結論，往往都係有偏頗嘅！」

為林鄭「助功」嘅章詠欣「大有來頭」，除咗曾任港大學生會國事學會第45屆幹事會主席，更曾於2017年喺林鄭參選特首嘅競選分享大會，企正喺林鄭隔離。中共國家主席習近平2017年訪港時，佢更曾現身停機坪迎接同習近平握手，成為極少數可近距離接觸習大大嘅港人。去年5月佢轉做大台記者後，一度因為被傳媒行家質疑冒認「東方星島」記者，而逃入立法會保安室，令唔少傳媒行家「大開眼界」。

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