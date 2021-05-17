美國微軟創辦人蓋茨與梅琳達宣佈離婚兩星期以來，婚變之謎仍是熱話。正如《時代》雜誌形容，這對前世界首富夫婦給人的印象，如像萬事達汽車：平實但可靠堅固。但財富、有行善的共同志業，又是27年的老夫老妻，兩人最終仍不能終老。是小三作梗？是灰髮離婚大勢所趨？還是疫情惹的禍？或許，一切從洗碟開始。

《蘋果》國際組

梅琳達自認是半途出家的女性主義者，洗碟是她覺醒的催化劑之一，也是實踐兩性平等的切入點。在前年出版《提升的時刻》（The Moment of Lift）一書和一輪宣傳訪談中，她重點提到有一晚她驚覺家人都沒事幹了，她仍在廚房洗碟，之後有一晚她叉腰發火說：「我未離開廚房，誰也不准離開！」此後洗碟成為蓋茨一家共同分擔的事。她說自己做過研究，女性一生為家務所做「無償勞動」，平均比男性多七年，「夠我考幾個研究生學位和哲學博士了」。

蓋茨夫婦這麼有錢，不是請工人就可解決問題嗎？但就算是聘用「外援」，管理他們的職責也落在妻子身上，加上維繫家庭需要大量關心和對話的「情感勞動」，實際也省不了太多時間，況且蓋茨夫婦這種中產出身向上爬的巨富，常強調想子女有「正常」的成長環境，洗碟和接送上下課這類家務都親力親為。

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富裕家庭妻多犧牲事業

亞沃爾斯基（Jill Yavorsky）等美國社會學家曾有研究發現，美國收入最高1%男性，七成的配偶都是留家的主婦，縱然兩人教育程度都高，都會回到傳統男主外女主內的性別分工。由於女性事業上面對「玻璃天花板」，賺錢往往不及男方多，而富人家庭不必要雙職支持，女性就犧牲本身事業安家，讓男方拚事業更上一層樓，兩者又形成雞和雞蛋的問題。

梅琳達也說過，她懷大女珍妮弗時辭去微軟產品經理的工作，是有相同考慮。她指蓋茨對於同樣熱愛工作的她辭工感震驚，她這樣對蓋茨說：「我們很幸運，不需要我的收入，所以問題變成我們想怎樣養家。你是不會放慢工作了，而我也看不出我可以有時間把工作和家庭同時做得好。」

在梅琳達堅持下，蓋茨從每天工作16小時的工作狂，開始分擔家務。他在2014年一個訪問披露享受每晚洗碟。而他2000年從微軟行政總裁一職退下來後，翌年請纓每周兩次駕車送珍妮弗上學，視40分鐘車程為跟女兒傾談的機會。

分擔家事無助挽救婚姻

跟蓋茨有同樣興趣的超級富豪，有他的西雅圖老鄉、亞馬遜創辦人貝索斯。貝索斯曾說：「我晚晚洗碟，我甚為相信這是我最性感的作為。」美國有研究指洗碟這類不用花腦筋的家務，其實有像靜觀冥想的作用，讓人清空頭腦，減壓之餘可刺激創意。

不過貝索斯和蓋茨如何享受洗碟，始終先後成為「世紀離婚」的主角。蓋茨離婚也引起越南網民的辯論，不少男網民笑稱「就算有錢得像蓋茨，都不能透過洗碟拯救婚姻」，他們也不洗碟了；有老師卻抗議指「這種荒謬的假設，令性別定型更難打破」。當地社會學家指這課題在越南引起注意，皆因當地男人都不做家務。

的確，家務問題只是表徵，蓋茨夫婦的裂痕，涉及更深層次的平等問題和追求。退出職場的梅琳達，把慈善當成自己的第二事業，比爾及梅琳達·蓋茨基金會成立初期，事務主要都由梅琳達幕後打點，但當蓋茨逐步從微軟引退投身基金會工作，她開始想走出丈夫的影子「尋找自己的聲音」。為了爭取共同撰寫基金會回顧和設定來年方向的年度通訊，她與蓋茨多次爭吵，自言那時「我想我們會殺死對方」，「此事或者令這段婚姻就此終結」。

梅琳達想尋找的聲音，是為婦女發聲。多年來在印度和非洲多國的慈善工作，令她深信扭轉性別失衡是除貧的關鍵。兩人名下的基金會，雖繼續聚焦衞生和教育等工作，但梅琳達成立了Pivotal Ventures，致力消除女性職業發展障礙；蓋茨也成立Gates Ventures，推動潔淨能源和醫療技術創新。雖然蓋茨與「淫棍富豪」愛潑斯坦的來往，據報是梅琳達尋求離婚的導火線，但兩人早在慈善事業有不同的世界。