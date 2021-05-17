蓋茨與梅琳達離婚是否有第三者因素？美媒昨披露微軟前年有女工程師去信，指2000年後與蓋茨有多年性關係，微軟董事會聘請外部律師事務所調查，部份董事認為蓋茨不再適合擔任公司董事，但蓋茨去年在調查完成之前辭職。蓋茨發言人堅稱他退出董事會是為專心慈善工作，但承認那段關係發生在差不多20年前，惟已和平結束。

與富豪淫媒扯上關係

蓋茨亦被指曾屢在工作地方追求女員工，至少六名在職或前員工都指蓋茨的行為會產生「令人不愉快的工作環境」。近日亦有傳記作家重提他早年「沉迷女色」，愛開裸體派對。

其他第三者嫌疑人包括蓋茨基金會華裔女繙譯王喆，但她早前發文回應形容這是「毫無依據的謠言」。蓋茨前女友溫布萊德（Ann Winblad）亦受關注。蓋茨曾於受訪時直言在向梅琳達求婚前也先尋求溫布萊德同意，並坦言每年有一個周末長假跟她共聚，而且跟梅琳達對此有協議。

要數到真正的導火線，或許是蓋茨與前年身故的著名富豪淫媒愛潑斯坦扯上關係。據報二人在2011年認識，其後兩年多次見面。蓋茨更曾乘對方私人飛機到佛州私人小島共聚。據報梅琳達當時已大表不悅，並警告蓋茨要遠離對方，前年此事曝光後她開始接觸離婚律師。

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