12港人之一「香港故事」成員李宇軒早前在內地服刑完畢返港，隨即遭落案起訴違反港區國安法勾結外國勢力罪名以及協助罪犯等三罪，案件今在西九龍裁判法庭再訊。庭上所見，早前被外界質疑為「官派律師」的大律師羅達雄今日不再代表李宇軒，取而代之的是前律政司副刑事檢控專員大律師沈仲平。散庭後，記者上前追問沈大狀是否「官派律師」，沈表示：「我係有instruction代表佢嘅。」惟被問到是否家屬安排，沈則稱涉及客人私隱，若無李宇軒的指示，不便回答。

李宇軒現仍還柙於小欖精神病治療中心，他今身穿白色恤衫、手持文件步入犯人欄，表情帶點呆滯，但仍不時與旁聽人士點頭及「打眼色」。根據司法機構網頁顯示，案件原定今日進行交付高等法院程序；今日代表李宇軒的大律師沈仲平申請將案件押後至6月10日下午，在西九龍裁判法院進行交付程序，以待控辯雙方商討。李宇軒今天沒有保釋申請，繼續還柙候訊。

沈在庭外回應記者提問時，強調自己「有instruction代表佢（李宇軒）」，並已與李會面。記者追問是次轉換律師是否家屬安排，沈表示涉及私隱，不便回應；再被問到何時接手，他則僅謂：「No comment.（沒有回應。）」

翻查資料，沈仲平於2016年從律政司退休，退休前是律政司副刑事檢控專員、首席政府律師，曾代表政府檢控前特首曾蔭權，以及協助處理前政務司司長許仕仁貪污案。沈仲平亦是ViuTV藝人、《美女郊遊遊》主持沈殷怡Shirley Sham的父親。

李宇軒（30歲）共被控三項控罪，包括串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥。首項控罪指他於去年7月1日至今年2月15日期間，在香港串謀黎智英、其前助理Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行為。

第二項控罪指李宇軒去年7月某日至8月23日期間，在犯下上述罪行後、知悉或相信他有罪，串謀黎智英及陳梓華等人，在無合法依據或合理辯解下，協助李宇軒本人離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。第三項控罪指李於去年8月10日在其位於沙田希爾頓中心住所內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

【案件編號：WKCC1107/21】

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