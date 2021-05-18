香港詩人戴天本月8日在加拿大多倫多離世，喪禮周三舉行。原名戴成義的他，1935年在內地出生，曾於毛里裘斯、台灣及美國接受教育。他與本港出版界淵源甚深，早年創辦《盤古》雜誌、曾任《信報財經月刊》總編輯等，曾為著名作家張愛玲出版散文集，但後來他與張的書信意外流出，更被人以高價投得。近年他將逾千項藏品捐贈予香港中文大學圖書館，包括手稿、信函、照片和獎座等，如其作品《蛇》的修改手稿，更有昔日生活照，如他與另外2名著名作家聶華苓及李怡的合照等。

戴天1935年生於廣東，小學時曾移居毛里裘斯，1957年以僑生身份就讀台灣大學外文系，留台期間曾與當時的同窗、著名作家白先勇，及李歐梵等人創辦《現代文學》；大學畢業後亦曾赴美參加愛荷華大學國際寫作計劃。

與張愛玲書信流出被高價出售

戴天回港後，在60年代參與創辦《盤古》雜誌，曾任《八方文藝季刊》編輯顧問、《讀者文摘》遠東公司高級編輯及《信報財經月刊》總編輯等，亦曾任香港文學藝術協會會長。有報道指，他有份創辦的出版社於1976年為張愛玲出版散文集《張看》，後來一封張及戴談及出版事宜的手寫信件意外流出，短短70多字的書信輾轉在2009年一個拍賣會上出現而引起了轟動，最終一紙書信以5萬多元成交，據聞戴天對事件感無奈。

90年代戴天移居加拿大，近年將逾千項藏品捐贈予中大圖書館，包括手稿、信函、照片和獎座，亦有他收集的作家簽名本和剪報等資料，為香港文學研究提供了重要的參考材料，戴天曾於2016年11月回港到訪中大圖書館。根據中大圖書館資料，其捐贈的藏品包括其作品《蛇》的修改手稿、其專欄《乘游錄》的手稿及剪報；亦有多封友人與戴的書信，如董橋、余光中、李歐梵及白先勇等作家致戴天的書信，亦有劉以鬯致戴天的賀卡等。捐贈物品清單中亦有近200張相片，包括戴天與白先勇及中國崑曲表演藝術家華文漪的合照，及他與著名作家聶華苓及李怡的合照等。

中大圖書館館藏亦有不少昔日戴天的作品，如1980年由素葉出版社出版的散文集《渡渡這種鳥》，及同年由台北遠景出版事業公司出版的詩集《岣嶁山論辯》等。

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