香港疫情邁向清零，周邊地區，從台灣到新加坡可有死灰復燃之勢，以致旅遊氣泡一再爆破，叫人洩氣。印度的情況尤其叫人心憂。即使在原爆點大陸，亦再次在不同地方出現零星個案。病毒如何善變頑強，足見一斑。若是無法透過廣泛接種有效疫苗，建立全球群體免疫力，疫情難望徹底受控。

抗疫應變 自由體制更勝集權

這場抗疫戰世所罕見。好幸美國、德國及英國極速研發了多種新型而又效力特高的疫苗，且又能迅速爭取信任廣為接種，遏制病毒散播，彈指間大大紓緩了疫情。際此時刻，拜登宣佈捐出八千萬劑疫苗協助疫情嚴重的國家，猶如在黑暗隧道的盡頭燃點了燭光。

隨着疫情逐步受控，英美經濟漸見長出青苗。然而跟中國GDP第一季的18.3%升幅比，當又大有不如。難怪習近平先前躊躇滿志，揚言「這次應對新冠肺炎疫情全球大流行，各國的領導力和制度優勢性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。加以攜帶「祝融」巡視車的「天問一號」成功登陸火星，成就僅次於美國而遠遠超越前蘇聯。所謂「道路、理論、制度、文化」的「四大自信」似乎又不是吹牛皮這般簡單。

英美經濟復蘇的勢頭無疑遠不及中國，然而種種迹象顯示，其抗疫信心同樣不小，經濟後勁勢將凌厲。別的不說，英國已開放酒吧食肆，且有望迅速重啟旅遊。那邊廂拜登且宣佈，打足兩針在戶外將毋須戴口罩。生活逐步恢復常態，經濟蓄勢待發，有分析師甚至擔心此將重燃通脹。這一切當然都是拜高度有效的疫苗及高接種率所賜了。

毋庸諱言，英美抗疫起初跌跌碰碰，見不到習近平口中的「領導力和制度優勢性」。且又政出多門，鬧出不少笑話，加以物資短缺以致災情慘重。然而體制看似自由鬆散，其應變能力沒有叫人失望；瞬即發揮人的原創力與資源潛能，一方面大量生產呼吸機、氧氣、保護衣等抗疫物資，另一方面加速研發疫苗、設計接種程序、妥為安排要求極高的「冷鏈」，着着從根本做起、徹底抗疫。顯示自由體制活力迸發，優勢不減從前。

反觀高度集權的體制可反應遲緩。病毒在2019年12月初首先在武漢爆發，中了招的「吹哨人」李文亮醫生在12月30日發帖文響起警號。然而春節當前，武漢市政府歌舞昇平繼續搞其萬人團圓宴，猶如刻意傳播病毒。與此同時武漢公安抓了李文亮，控以「在互聯網發佈不實言論」之罪，逼他簽訓誡書；製造寒蟬效應以為噤聲。

中國接種率僅三成 不及英美

直至2020年1月20日，即是李文亮發出警報後三個星期，習近平結束緬甸國事訪問返國，國務院方召開常務會議，拍板抗疫。到那個時候，病毒已擴散全球矣。習近平雖標榜其「領導力和制度」之優勢，李文亮的遺言——「一個健康的社會不應該只有一種聲音」——對此體制作出強力控訴。

這個「只有一種聲音」的社會如何不健康？至今14億人口的大國只有約四億人次接種了國產疫苗，接種率不到三成。跟接種率高達六成多的以色列比固然瞠乎其後，亦遠不及超過五成的英國和接近五成的美國。在「道路、理論、制度、文化」自信爆棚的絕對強勢領導下，定力、底氣與決心全不缺，何以疫苗接種率就是遠遠達不到鍾南山指全民免疫所需的73%？說穿了，身體最誠實；人們就是信不過疫苗。

只容得下「一種聲音」的社會，其「領導力和制度」果能高人一等？「時與勢」俱在不健康社會的那一方？不可能的。各國的「領導力和制度優勢」如何，從疫苗接種率，「高下立判」。

古立

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