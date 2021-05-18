【黎智英遭凍產】

【本報訊】正於赤柱監獄還押的壹傳媒創辦人黎智英，早前被保安局引用國安法凍結持有的壹傳媒股份及三間私人公司銀行資產，有外媒指會影響香港國際金融中心地位。特首林鄭月娥昨出席行會前見記者時稱凍結黎資產不但不會影響香港的國際金融中心地位，反而會更鞏固。獨立股評人David Webb認為，律政司要向法庭證明，黎如何透過違反國安法而從這些資產上獲益，又指有關業務蝕錢多年，反問如何從違反國安法獲益。

林鄭月娥昨稱，黎資產被凍結一事已進入司法程序，不方便評論，但維護國家安全下須違法必究，重申會「依法辦事」。她又指留意到有西方媒體指會削弱香港國際金融中心地位，但「事實上」不但不會削弱香港地位，反而可以更鞏固地位，因無人可利用金融體系作政治任務或危害國家及香港安全的行為。

民調：五核心指標評分再跌

David Webb接受港台訪問認為，當事人最想了解政府凍結理據，因被告有權尋求法院撤銷這命令。他指黎的壹傳媒業務虧蝕很多年，甚至靠他私人現金補貼，到底從中獲得了甚麼利益？「我認為律政司有必要解釋這一點。」

另外，香港民意研究所發表最新的民調結果，顯示「自由」、「安定」、「繁榮」、「法治」和「民主」五項核心社會指標評分，不單低水徘徊，更較一個月前下跌，由高至低依次為「自由」、 「安定」、「繁榮」、「法治」和「民主」，得分分別為4.56、4.42、4.41、 4.01和3.56分（以10分為滿分），全部創近月新低。其中「法治」下降0.39分，跌幅最大。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，若《蘋果日報》、支聯會、民陣遭到政府取締，法治評分勢進一步下跌。