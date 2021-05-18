【本報訊】國安處處長蔡展鵬光顧無牌按摩院事件，O記昨完成初步調查。有法律界人士指出，光顧無牌按摩院或色情場所不屬違法，但身為執法者，若明知有關處所屬無牌經營，卻無採取行為，則可能干犯公職人員行為失當罪名；假若不止一次光顧，難以「唔知道冇牌」為由推搪。

大律師陸偉雄指根據香港法例，任何人光顧無牌按摩院或色情場所，皆不屬違法，除非顧客同時經營色情場所，或協助管理色情場所。至於色情場所中，妓女或服務提供者若是本地居民，只要沒有在街上招攬客人，亦不構成違法行為。

根據《按摩院條例》，只有由按摩員為異性顧客全身按摩的按摩院才須領牌 ，如僅提供面、頭、頸、肩、手臂或足部等按摩，或由同性別按摩員為顧客全身按摩，可豁免領牌。

明知而無執法或涉行為失當

雖然光顧無牌按摩院或色情場所並不違法，陸強調作為執法者，若明知有關處所屬無牌經營，卻無採取行動，可能干犯公職人員行為失當罪名，是否入罪視乎光顧次數及接受服務內容等，若曾不止一次光顧，則難以「唔知道冇牌」為由推搪，「牌照係要掛喺當眼處，作為有經驗警務人員，如果去過幾次，冇理由唔知有冇牌。」

公職人員行為失當的五個元素包括：一名公職人員；在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下；藉作為或不作為而故意作出不當行為，例如故意忽略或不履行其職責；沒有合理辯解或理由；以及有關的失當行為屬於嚴重而非微不足道。

大律師陳李隆稱警員有專業知識分辨有關按摩場所是否持牌，因此有關人員是否明知無牌而繼續光顧引人質疑，而作為高級警務人員，外界對其操守的要求應更嚴格。